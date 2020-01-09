الصين تؤكد التوقيع على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة في واشنطن الأسبوع المقبل

أعلنت بكين الخميس أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي سيتوجّه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتوقيع على اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية الهادف لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وأفادت وزارة التجارة الصينية أن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور العاصمة الأمريكية من الإثنين حتى الأربعاء.

ويأتي الإعلان بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغّر في 15 كانون الثاني/يناير.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ إنه "بدعوة من الولايات المتحدة، سيقود ليو هي وفداً يزور واشنطن من 13 كانون الثاني/يناير حتى 15 كانون الثاني/يناير للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى".

وأضاف "يتواصل الطرفان عن قرب بشأن التفاصيل المرتبطة بالتوقيع"، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

وأفاد مسؤولون أمريكيون وصينيون أن الاتفاق يشمل بنوداً تتطرق إلى حماية الملكية الفكرية والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية والعملات الأجنبية إضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات.

وألغى ترامب بدوره خططاً لفرض رسوم على ما قيمته 160 مليار دولار من السلع الصينية في منتصف كانون الأول/ديسمبر -- تشمل سلعا رائجة مثل الهواتف النقالة -- لكن الرسوم العقابية لا تزل مطبقة على سلع بقيمة نحو 250 مليار دولار تشمل الآلات والعديد من السلع الالكترونية.

وكان الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قد أعلن أن الصين وافقت على شراء منتجات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين في إطار الاتفاق المصغّر، لكن لا يزال على الجانب الصيني تأكيد التفاصيل.

لكن غاو رفض تأكيد ذلك الرقم خلال المؤتمر الصحفي الخميس.

وقد أعلن ترامب الأسبوع الماضي استعداده للتوجه إلى بكين لإجراء مفاوضات حول الجزء التالي من اتفاق أوسع "في موعد لاحق"، لكن غاو قال إنه "ليس هناك معلومات إضافية حول المرحلة الثانية" من المفاوضات.

ويقول المراقبون إن النزاع التجاري الذي كان له تداعيات على اقتصادات اخرى على مستوى العالم، ربما أذن بتفكيك العلاقات التجارية الطويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن شأن الهدنة أيضا أن تريح الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يواجه اقتصاداً متباطئاً واحتجاجات مطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ.