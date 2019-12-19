حرب تجارية أخرى؟ واشنطن تحذف دولة واكاندا من قائمة شركاء التجارة الحرة

في خبر أقرب منه إلى الأخبار السوريالية، أزالت وزارة الزراعة الأميركية من على موقعها على الإنترنت دولة "واكاندا" من قائمة البلدان التي تجمعها شراكة تجارية حرة بالولايات المتحدة.

والواقع أن واكاندا" ليس إلا بلداً أفريقياً خرافياً من نسج خيال كاتب قصص "الكومكس" (الشرائط المصورة) الكبير، ستان لي، وهو البلد الذي يعدّ بيت البطل الخارق "النمر الأسود".

وظهرت شخصية "النمر الأسود" للمرة الأولى في أعمال لي في العام 1966، تحديداً في كتاب "فنتاستيك فور" الذي شكّل بداية تعاون طويلة بين دار النشر "مارفل كومكس" وكاتب السيناريو الأميركي.

بالعودة إلى الخبر، اكتشف فرنسيس تسينغ، وهو أحد العاملين في مؤسسة "جاين فاميلي إنستيتيوت" التي تعنى بالبحوث الاجتماعية، الهفوة في موقع وزارة الزراعة ونشرها فوراً عبر حسابه على تويتر.

لاحقاً، غرد تسينغ مجدداً عبر تويتر وقال إن الوزارة ألغت اسم دولة "واكاندا" من القائمة، وقال بسخرية مذكراً بالحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين "أزالوا واكاندا.. أعتقد أننا في حرب تجارية معهم أيضاً".

ونرى كولومبيا وكوستاريكا والسلفادور وكوريا وبنما وغيرها من الدول في القائمة.

الوزارة ترد: رغم الحذف، العلاقات ستبقى قوية دائماً

أوضح مايك إيلنبرغ، وهو متحدث باسم الوزارة، أن الموقع شهد في الآونة الأخيرة بعض الاختبارات الروتينية والتحديثات، خصوصاً فيما يتعلق بقسم الزراعة الخارجية، للتأكد من عمل النظام بشكل جيد.

وأضاف "كان من المفترض إلغاء المعلومات المتعلقة بواكاندا بعد الاختبارات والآن حذفناها".

وفي استكمال "للطرافة" غردت الوزارة عبر حسابها في تويتر مؤكدة أن العلاقات بين الولايات المتحدة و"واكاندا" ستبقى قوية "على الرغم من حذف البلد من قائمة الشركاء التجاريين".