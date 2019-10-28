العمانيون ينتخبون ممثليهم.. 84 نائبا وسيدتان يدخلون مجلس الشورى

انتخاباتٌ برلمانية في سلطنة عمان لاختيار أعضاء مجلس الشورى في دورته التاسعة تثمر عن فوز 86 مرشحا منهم 84 رجلا وسيدتان بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية العمانية في العاصمة مسقط.

وكان 700 ألف ناخب عماني قد أدلوا بأصواتهم الأحد في تاسع انتخابات برلمانية لاختيار ممثليهم. وقد شكّل الصوت النسوي نحو نصف المقترعين أو أقل قليلا حيث بلغ نحو 337,534 سيدة فيما قدر عدد الناخبين من الرجال 337,534. أما المرشحون لشغل 86 مقعدا في المجلس فقد بلغ عددهم 597 رجلا و40 سيدة.

وقد شهدت السلطنة لأول مرة في تاريخها استعمال التصويت الإلكتروني. فعبر نظام أُطلق عليه اسم "صوتك"، يتمكن الناخب من اختيار المرشح الذي يريد التصويت له تسبقه عملية تشرح كافة المراحل التي تصاحب عملية الاقتراع.

وقد بقيت سلطنة عمان الواقعة شمال اليمن وشرق المملكة العربية السعودية بمنأى نسبيا عن ارتدادات انتفاضات الربيع العربي منذ عام 2011.

كما لعبت دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية ملف البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وقد صنّف تقريرٌ حول التنافسية العالمية أصدره هذا الشهر منتدى دافوس الاقتصادي هذا البلد في المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول التي بقيت بعيدة عن خطر الاعتداءات الإرهابية.

كما جاءت السلطنة التي يعتمد اقتصادها على ريع النفط في المرتبة الثالثة والخمسين عالميا من حيث التنافسية والسادسة عربيا ضمن قائمة تضم 141 بلدا ومنطقة شملها التقرير بالدراسة.

للمزيد:

محادثات وزير الخارجية العماني مع جواد ظريف لخفض التوتر في الخليج