اعتقال شبكة لتهريب مهاجرين مغاربة بين جبل طارق واسبانيا

أعلنت شرطة اسبانيا وجبل طارق الاحد اعتقال شبكة متهمة بتهريب مهاجرين مغاربة إلى اسبانيا عبر جبل طارق.

واعتقل ثلاثة أشخاص في جبل طارق في إطار هذه العملية التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بالإضافة إلى 44 آخرين في مناطق اسبانية مختلفة. واوقف اثنان من الثلاثة احتياطيا في انتظار المحاكمة.

وقالت شرطة جبل طارق، الجيب الواقع في أقصى جنوب اسبانيا، إن "أكثر من 130 مواطنا مغربيا عبروا إلى أوروبا" بواسطة هذه الشبكة.

ووفق بيانات الشرطة، تلقى المهربون بين 7 و8 آلاف يورو من المهاجرين المتحدرين من مدن مغربية مختلفة مقابل توفير تصريحات دخول سياحية زائفة للمملكة المتحدة.

وبعد وصولهم إلى جبل طارق، يقود المهربون المهاجرين لعبور الحدود مع اسبانيا في سيارة رباعية الدفع مجهزة بزجاج معتم وتحمل لوحة جبل طارق.

وبوصولهم إلى جنوب اسبانيا، ينتقل المهاجرون إلى مناطق مختلفة في البلاد، أو في اتجاه دول أوروبية أخرى بعد دفعهم بين 500 و700 يورو إضافية.

وجنت الشبكة، التي عملت أيضا في تهريب السجائر، مليون يورو بفضل هذا النشاط، وفق جهازي الشرطة.