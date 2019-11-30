شاهد: الشرطة الإسبانية توقف مهاجرين كانا مختبئين في سيارة معدة للتهريب

عثر الحرس المدني الإسباني (الأمن العام) على شاب وفتاة من غينيا وهم يحاولان عبور الحدود المغربية إلى مدينة مليلية الخاضعة للحكم الإسباني عبر الاختباء داخل محرك وأسفل أثاث السيارة.

ونشرت الشرطة الإسبانية شريط فيديو مصور تم التقاطه في أكتوبر/ تشرين الأول ويظهر رجلاً وامرأة كلاهما يبلغ من العمر 19 عاما وهما يخرجان من مساحات ضيقة كانا بداخلها في المركبة.

وكانت المرأة تختبئ في صندوق السيارة فوق جناحها الخلفي، وتم العثور على الرجل في مقدمة السيارة خلف لوحة القيادة. وألقت الشرطة الإسبانية القبض على السائق وراكب آخر من الجنسية المغربية بتهمة الاتجار بالبشر.

وتمت معالجة المهاجرين ونقلهما إلى مخيم للمهاجرين.

وبلغ عدد من عبروا من المغرب عبر البر إلى مليلية بشكل غير شرعي خلال خمسة أشهر هذ العام 1762 شخصاً أي أقل بقليل من إجمالي من هاجروا بطريقة غير شرعية عبر نفس الطريق خلال العام الماضي كاملاً.

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