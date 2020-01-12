عاجل

العالم

جاستن بيبر يضع حداً للتكهنات بشأن صحته ويعترف بطبيعة مرضه

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
إحدى معجبات المغني الكندي جاستن بيبر تأخذ صورة سيلفي أمام صورته قبل حفل موسيقي له في مومباي، مايو 2017.
إحدى معجبات المغني الكندي جاستن بيبر تأخذ صورة سيلفي أمام صورته قبل حفل موسيقي له في مومباي، مايو 2017. -
حقوق النشر
أ ب - Rafiq Maqbool
حجم النص Aa Aa

اعترف نجم البوب الكندي الشاب جاستن بيبر بحقيقة مرضه لجمهوره ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي على أمل وضع حد للتكهنات التي طالته خلال الفترة الماضية.

وكشف بيبر عن إصابته بمرض لايم، وهو عدوى بكتيرية تسببها لدغة حشرة القراد تتسبب بالإرهاق والحمى والطفح الجلدي وقد تتطور لتؤدي لمضاعفات في القلب والدماغ والأعصاب، مضيفاً أنه يقاوم التهاباً فيروسياً آخراً مزمناً.

وقال الشاب البالغ من العمر 25 عاماً إن سنيناً صعبة قد مرت عليه، وأنه كان على علم بالتكهنات التي ربطت بين حالته الصحية وتعاطي المخدرات.

وقال بيبر إن الناس فشلوا بإدراك المشكلة الحقيقية وإنه قد تشخيصه مؤخراً بمرض لايم، وقال إنه كان يعاني من مرض مزمن أثر على بشرته ووظائف المخ لديه وصحته العامة.

وقال لمتابعيه إنه يتلقى العلاج المناسب حالياً وأنه سيعود أفضل مما كان.

ووعد جمهوره بكشف المزيد من الأسرار عن حياته ومرضه في سلسلة وثائقيات على يوتيوب قريباً.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox