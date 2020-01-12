أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان في الرياض حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وسط توتر تشهده المنطقة منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّ الملك سلمان بن عبد العزيز عقد جلسة مباحثات رسمية مع آبي الذي يقوم بجولة تستمر خمسة أيام في المنطقة تشمل الإمارات وسلطنة عمان.

وأشارت إلى أنهما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون بينهما.

كما تطرقا للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بحسب المصدر نفسه.

ومن المتوقع أن يلتقي آبي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته مساء الأحد محافظة العلا في شمال غرب المملكة.

وقال مدير عام وزارة الخارجية اليابانية للإعلام والدبلوماسية ماساتو أوتاكا لصحيفة "عرب نيوز" إنّ العلاقات بين آبي والأمير محمد "وثيقة (...) ومن خلال هذه الزيارة نأمل أن نرفع من مستوى التقارب" بينهما.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا قال الجمعة إن آبي الذي وصل السبت 11 كانون الثاني/ يناير إلى الرياض سينهي جولته في 15 كانون الثاني/يناير.

وأوضح أنه "سيتبادل الآراء مع الدول الثلاث لمنع مزيد من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط".

وأفادت اليابان الشهر الماضي أنها سترسل مدمّرة للقيام بأنشطة استخباراتية إضافة إلى طائرتي مراقبة من طراز "بي-3سي" إلى الشرق الأوسط لكنها لن تنضم إلى التحالف الذي تقوده واشنطن في المنطقة.

وحاولت اليابان إرساء توازن بين تحالفها مع واشنطن وعلاقاتها التاريخية ومصالحها مع إيران.

وكانت في السابق بين أبرز مشتري النفط الإيراني لكنها توقفت امتثالاً للعقوبات الأميركية التي فرضت بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران في أيار/مايو 2018.

وحاول آبي خلال الاشهر الأخيرة تقديم نفسه كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، فقد زار طهران واستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في طوكيو في كانون الأول/ديسمبر 2019.