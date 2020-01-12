بدون تعليق الأسبوع: احتفالات عيد الميلاد الأرثوذكسي بالتزامن مع الكارثة البيئية في أستراليا

في نهاية كل أسبوع يقوم فريق تحرير يورونيوز بإختيار أكثر اللقطات التي لاقت إهتمامكم وشغلت الرأي العام حول العالم في فقرة بدون تعليق. الأسبوع المنصرم كان حافلا بالأحداث وها هي أهمها.

بلغاريا

الرقص في الماء المثلج والغوص في عِيدُ الظُّهُور

في الـ 6 يناير، احتفل الأرثوذكس في بلغاريا وتركيا واليونان بعيد الظهور. في هذه الدول الثلاث يتم الإحتفال بعيد الظهور بطقوس خاصة تكون المياه فيها العامل الرئيسي. فبمدينة كالوفر في بلغاريا، كسر السكان الجليد وغطسوا وهم يحملون آلات موسيقية في النهر المتجمد لأداء رقصة تقليدية.

أما في تركيا، فقد غطس أفراد الطائفة الأرثوذكسية في مضيق البوسفور في إسطنبول في محاولة لاستعادة الصليب الذي ألقاه البطريرك بارثولوميو في الماء.

أما في أثينا في اليونان فقد ارتدى عشرات الأشخاص ملابس السباحة للغطس في البحر.

أستراليا

شاهد: حرائق أستراليا تهدد الحياة البرية وتقتل عشرات الحيوانات

تسببت الحرائق التي تجتاح أستراليا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في خسائر فادحة في الحياة البرية في البلاد، حيث يُعتقد أن مئات الملايين من الحيوانات البرية قد قُتلت في الحرائق، بالإضافة إلى الآلاف من الماشية. وتناثرت جثث حيوان الكنغر المنتشر في أستراليا على جانبي الطرقات إلى جانب الحيوانات الأخرى.

راي هارفي القائمة على إدراة بيت الكنغر الذي بنته منذ 16 عامًا، فقدت العشرات من حيواناتها، عندما إجتاحت الحرائق منطقة فيكتوريا عشية رأس السنة. تم إجلاء راي بالقوارب بمساعدة رجل إطفاء متطوع، وهي تخشى موت العشرات من حيواناتها. منذ اندلاع الحرائق، عاد حوالي 22 من الكنغر إلى المأوى، بعضها أصيب بحروق خطيرة.

إنتشار الحرائق وإستمرارها في مناطق أستراليا يهدد الحياة البرية، كما يؤثر نقص الإمدادات الطبية على العمل الذي يمكن القيام به لمساعدة الحيوانات المتبقية.

الفلبين

الكاثوليك يحتفلون بموكب تمثال "المسيح الأسود"

شارك حشد هائل من الفلبينيين اليوم الخميس في الموكب السنوي لتمثال المسيح في العاصمة مانيلا. وهرع الآلاف، أغلبهم من الحفاة، في محاولة للتبرك بلمس التمثال الذي يسمى "الناصري الأسود". وطاف التمثال شوارع العاصمة فوق عربة سحبها أفراد من رجال الشرطة الفلبينية. ويدين 91 بالمئة من الفلبينيين بالمسيحية، الأغلبية العظمى منهم من الكاثوليك.