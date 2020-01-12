شاهد: أوبرا سيدني تدعم ضحايا حرائق الغابات في البلاد بطريقتها الخاصة

أضاءت دار الأوبرا الشهيرة في سيدني مبناها بصور لرجال إنقاذ وإطفاء ومتضررين من مسلسل الحرائق المستعرة المستمر في أستراليا منذ أشهر.

قامت الدار بهذه الخطوة لدعم المجتمعات المتضررة من الحرائق، الغارقة في خوف من المستقبل، بعد فقدان الأرواح ودمار المنازل والممتلكات.

وتعاني أستراليا من صيف شديد الحرارة والجفاف تسبب باشتعال حرائق خرجت عن السيطرة وأجبرت السلطات على إعلان حالات الطوارئ والكارثة في بعض المناطق.

وألغيت العطلات حيث تم إغلاق بلدات بأكملها، وألغيت الأحداث الرياضية، وامتلأت الطرق السريعة بالسياح الهاربين ونفد الوقود من المحطات، وانتشر الضباب السام في الأجواء.

البلاد شهدت أكبر عمليات إجلاء في وقت السلم على الإطلاق، في الوقت الذي يحذر فيه العلماء من الأسوأ.

تشهد أستراليا درجات حرارة قياسية بسبب التغير المناخي حيث تسجل أرقاماً جديدة كل عام تقريباً، كما أصبحت الحرائق الكارثية التي تحدث عادة مرة واحدة كل عدة عقود، الوضع الطبيعي الجديد في القارة.