شاهد: "سبايدرمان" الفرنسي يدعم الاحتجاجات ضدّ إصلاح نظام التقاعد

نجح آلان روبير، الملقب بـ "سبايدرمان" الفرنسي في تسلّق ناطحة سحاب مجموعة "توتال" النفطية بحي الأعمال بضاحية "لا ديفانس" في باريس. وأكد "سبايدرمان" أنّ تسلقه للمبنى نابع عن رغبته في دعم وتأييد المحتجين ضدّ إصلاح نظام التقاعد الذي تدعو الحكومة الفرنسية إلى اعتماده.

وقال آلان روبير إن الطقس البارد جعله يشعر وكأن أصابعه "عصي خشبية"، وهو ما صعّب عملية التسلق. وأضاف أنّ "المعاشات التقاعدية مهمة" وأنه بعد عقود من العمل، يجب أن يكون المتقاعد "قادرا على الحفاظ على مستوى لائق من الحياة".