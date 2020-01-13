شاهد: لعبةُ الحرب والسلام في موسكو.. دبّاباتٌ للترفيه فقط

في بلاد بوتين، دبابات يقودها مدنيون لم يقلبوا نظاما ولم يقودوا ثورة.. هم أناسٌ عاديون أرادوا الترفيه عن أنفسهم فلم يجدوا غير هذه الوسيلة. في حديقة سوكولنيكي بالعاصمة الروسية، أصبحت لعبة الحرب والسلام ذات كُنْه خاص..

المفارقة أن هذه الدبابات ليست مجسّمات بل مدرّعات حقيقية وإن صغُر حجمها لكنها تمنح من يقودها شعورا بأنه فعلا على متن دبّابة حقيقية.

المركبات تشبه في تصميمها الدبابة السوفياتية الشهيرة T-34 التي ذاع صيتُها أثناء الحرب العالمية الثانية رغم وجود بعض الاختلافات التي لا تظهر إلا للعارفين. وبحسب المصممين فإن لها هدفا ترفيهيا محضا رغم الشبه الموجود مع الدبابات الحقيقية. وقد حرص أصحاب المشروع في نفس الوقت على أن يكون الجلوس داخلها مريحا وآمنا، وفوق ذلك كله أن تكون سهلة القيادة أيضا.

ولمن يسأل عن المواصفات التقنية، تستعمل هذه المركبات البنزين كوقود وتعمل بمحرك احتراق داخلي (620 متر مكعب) وبقوة تصل إلى 21 حصانا وهي نفس المواصفات الموجودة في الآلات الزراعية.

إذا أردتم أن تعيشوت التجربة، عرّجوا على موسكو يوما لتقودوا دبابة في حديقة سوكولنيكي..