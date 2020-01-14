تعرف على قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في طبعتها الـ92

كشفت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينمائية، الإثنين، عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في دورتها 92 والتي ستقام في 9 و10 من شهر فبراير/شباط القادم في هوليوود.
وتصدر فيلم الجوكر قائمة الأفلام الأكثر ترشيحا في مختلف الفئات المتنافس عليها وتلاه فيلم "ذي آيرشمان" الذي جمع آل باتشينو وروبرت دي نيرو، وفيلم "وانس أبون ا تايم إن هوليوود" الذي جمع براد بيت وليوناردو دي كابريو وفيلم "1917".
وفيما يلي نستعرض لكم أهم الترشيحات لفئات أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلين.
عن فئة أفضل فيلم
-ذي آيرشمان
-فورد ضد فيراري
-جوكر
-ليتل ويمن
-ماريدج ستوري (قصة زواج)
-وانس أبون ا تايم إن هولييود
-باراسايت
-جوجو رابيت
-1917
عن فئة أفضل مخرج
-مارتن سكورسيزي عن فيلم ذي آيريشمان
-تود فيليبس عن فيلم جوكر
-كوينتن تارانتينو عن فيلم وانس أبون أ تايم إن هوليوود
-سام مينديس عن فيلم 1917
-بونغ جون هو عن فيلم باراسايت
عن فئة أفضل ممثل أول
-ليوناردو دي كابريو في فيلم وانس أبون ا تايم
-أنطونيو بانديراس في فيلم دولور إي غولريا
-آدم درايفر في فيلم ماريدج ستوري
-واكين فينيكس عن فيلم جوكر
-جوناثان برايس في فيلم ذي تو بوبس (الباباوان)
عن فئة أفضل ممثلة أولى
-وشيرسه رونان في فيلم ليتل ويمن
-سكارليت جوهانسن في فيلم ماريدج ستوري
-سينتيا إيريفو في فيلم هارييت
-رينيه زيلويغر في فيلم جودي
-شارليز ثيرون في فيلم بومبشيل
عن فئة أفضل ممثل مساعد أو ممثل ثانوي
-آل باتشينو في فيلم ذي آيريش مان
-توم هانكس في فيلم أي بيوتفل داي إن ذي نيبرهود
-براد بيت في فيلم وانس أبون أ تايم إن هوليوود
-أنطوني هوبكينز في فيلم ذي تو بوبس
-جو بيشي في فيلم ذي آيريش مان
عن فئة أفضل ممثلة مساعدة او ممثلة ثانوية:
-فلورانس بيو في فيلم ليتل ويمن
-كاثي بايتس في فيلم ريتشارد جويل
-لورا ديرن في فيلم ماريدج ستوري
-سكارليت جوهانسن في فيلم جوجو رابيت
-مارغو روبي في فيلم بومبشيل