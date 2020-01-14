ترودو يلقي باللوم على توترات الشرق الأوسط في حادث الطائرة الأوكرانية

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم أمس الاثنين أن ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بصاروخ أطلقته عليها عن طريق الخطأ كانوا اليوم على قيد الحياة لولا تصعيد التوتر في المنطقة والذي أثارته جزئيا الولايات المتحدة.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "غلوبال" التلفزيونية، قال ترودو في معرض تعليقه على مقتل 57 كنديا في تحطم الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متوجهة إلى كييف "أعتقد أنه لو لم يحصل توتر وتصعيد مؤخرا في المنطقة، لكان هؤلاء الكنديون الآن في منازلهم مع عائلاتهم".

وأشار ترودو إلى أن الأسرة الدولية كانت "واضحة جدا حول ضرورة خلو إيران من السلاح النووي"، إنما كذلك حول "التعامل مع التوتر في المنطقة الناجم أيضا عن تحركات الولايات المتحدة".

وتحطمت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعيد إقلاعها يوم الأربعاء من طهران، وقتل ركابها الـ176 ومعظمهم إيرانيون وكنديون، وسط توتر عسكري متصاعد في المنطقة.

وأعلنت إيران يوم السبت مسؤوليتها، وقالت إنها أسقطت "عن طريق الخطأ".

القيام بخطوات أخرى أيضا

وكانت إيران استهدفت قبل ساعات بصواريخ بالستية قاعدتين في العراق يستخدمهما الجيش الأمريكي رداً على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد في 3 كانون الثاني/يناير.

وقال ترودو إنه كان بوده "بالطبع" أن يتلقى تحذيرا مسبقا من واشنطن حول الضربة التي أدت إلى تصفية الجنرال سليماني.

وكان ترودو طلب في نهايةالأسبوع بأن تزود إيران كندا بمعلومات "بكل وضوح" حول إسقاط الطائرة.

وقال رئيس الوزراء الكندي إنه قدم هذا الطلب في مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أقر السبت بأن الطائرة أسقطت عن طريق الخطأ بصواريخ إيرانية.

وفي مؤتمر صحافي السبت، قال ترودو إنه أبلغ روحاني بأن الاعتراف بذلك "يشكل خطوة مهمة، لكن يجب القيام بعدة خطوات أخرى أيضا".

وأضاف "يجب إجراء تحقيق كامل"، مضيفا "نريد وضوحا كاملا حول كيفية وقوع مثل هذه المأساة الرهيبة".

وتابع ترودو السبت "أنا غاضب بالطبع لأن عائلات في مختلف أنحاء البلاد تبكي أحباءها، ولأن الجالية الإيرانية-الكندية تتألم بشكل كبير، ولأن كل الكنديين أصيبوا بالصدمة بسبب خسارة الأرواح". وقال "إنها مأساة كبرى لكل البلاد وليس فقط للجالية الإيرانية".

وردا على سؤال عما إذا كانت أوتاوا ستطلب من إيران أن تدفع تعويضات مالية لعائلات الضحايا الكنديين، قال ترودو إنها ستفعل.

وأضاف أيضا أنه شدد لروحاني على ضرورة إشراك كندا في التحقيق.

وأكد مسؤولون إيرانيون يوم الاثنين أن ثلاثة أعضاء في فريق تدخل سريع كندي غادروا إلى طهران سيطلعون على الصندوقين الأسودين ويتفقدون حطام الطائرة.

وكرر طالب جامعي في تورونتو فقد والدته في تحطم الطائرة، ما قاله ترودو في حديث مع وكالة فرانس برس.

وقال أمير علي علوي "ما إن بدأ التعامل قليلا مع الحزن، أتت الأنباء المأساوية بأن الطائرة أسقطت بصاروخ، فبدا وكأنها قضت مرة جديدة".

وأضاف الطالب أن "التفكير بأنه كان يمكن تجنب هذه المأساة، وكيف أن شخصا ما مسؤول عنها" يبعث فيه إحساسا بالغضب بدون إمكانية العزاء.

وشكل هذا الحادث ضربة قوية للجالية الايرانية في كندا التي تضم أكبر عدد من الإيرانيين المقيمين في أمريكا الشمالية. وبحسب آخر إحصاء فإن هناك 210 آلاف كندي من أصل إيراني يقيمون في البلاد في 2016.