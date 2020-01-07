كندا ستنقل قسما من قواتها في العراق الى الكويت

أعلن مسؤول كبير في الجيش الكندي الثلاثاء انه سيتم موقتا نقل قسم من نحو 500 جندي كندي ينتشرون في العراق الى الكويت في الايام المقبلة بسبب التوتر في المنطقة.

وقال رئيس هيئة الاركان الكندية الجنرال جوناثان فانس في رسالة الى أسر العسكريين "في الايام المقبلة، سيغادر هؤلاء الجنود موقتا العراق الى الكويت بفضل جهود التخطيط من جانب التحالف وحلف شمال الاطلسي. اننا نتخذ هذه الاجراءات لضمان سلامة وامن جنودنا".

وعزا هذه "الاستراحة العملانية" للقوات الكندية الى الوضع "المعقد" في العراق بعد اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني في ضربة جوية اميركية في بغداد الجمعة.

وتنشر كندا نحو 800 عسكري في المنطقة بينهم 500 في العراق يشاركون في مهمة التدريب لحلف شمال الاطلسي وفي التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

ولم تحدد وزارة الدفاع الكندية عدد الجنود الذين سينتقلون الى الكويت.

وأعلن حلف الاطلسي ودول عدة بينها المانيا ورومانيا، الثلاثاء سحب قسم من جنودها المنتشرين في العراق، في حين أكدت فرنسا انها "لا تعتزم" راهنا سحب أي عسكريين من هذا البلد.