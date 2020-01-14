إنريكي سيتيين.. من هو المدرب الجديد لنادي برشلونة؟

بعد إقالة إدارة نادي برشلونة الإسباني للمدرب إرنستو فالفيردي وقع الإختيار على المدرب إنريكي سيتيين سولار المجهول نسبياً، فماذا نعرف عنه وماهو تاريخه الكروي.

إنريكي ستيين سولار ويعرف أيضا باسم كيكي سيتيين (61 عاما) هو لاعب كرة قدم إسباني سابق (وسط ميدان) ومدرب من مواليد 27 سبتمبر عام 1958 في مدينة سانتاندير الإسبانية.

ولعب إنريكي كرة القدم لعدد من الأندية الصغيرة في سانتاندير قبل أن ينتقل في عمر 14 عاما إلى نادي برينس ثم نادي راسينغ سانتاندير والذي لعب معه لثمانية مواسم.

كانت منتصف الثمانينات أهم مرحلة كروية في مسيرة سيتيين حيث لعب لصالح نادي أتليتيكو مدريد بين عامي 1985 1988 وشارك في 73 مباراة سجل خلالها 7 أهداف فاز فيها بلقب السوبر الإسباني عام 1985 وبلغ نهائي كأس أوروبا عام 1986 وبلغ نهائي كأس الملك الإسباني عام 1987.

عام 1988 انتقل إلى ناد سي دي لوغرونس قبل أن يعود بعد أربع سنوات إلى ناديه الأول راسنغ سانتاندير وبقي فيه حتى عام 1996.

استدعى كيكي للعلب لمنتخب بلاده بين عامي 1985 و 1986 وشارك في ثلاث مباريات دولية دون تسجيله لأهداف، ووصل مع منتخبه إلى ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 1986.

مسيرته كمدرب

بدأ كيكي مسيرته كمدرب عام 2001 لفريقه الذي نشأ فيه وهو راسينغ سانتاندير لسنة واحدة قبل أن يدرب فريق بولي إيجيدو بين عامي 2003 و 2004.

عام 2006 انتقل للتدريب الدولي بصحبة منتخب غينيا الإستوائية. وبين 2015 و2017 درب نادي لاس بالاماس في الليغا الإسبانية.

وكان آخر نادي دربه قبل قدومه إلى برشلونة هو ريال بيتيس من 2017 إلى غاية شهر مايو 2019.

ولم يفز سيتيين بأي ألقاب بصحبة الفرق التي دربها إلا أنه صعد ببيتيس إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد أول موسم له بالنادي.