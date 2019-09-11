والد اللاعب: المفاوضات بين باريس وبرشلونة بشأن نيمار مستمرة

أفاد والد النجم البرازيلي نيمار أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ما زالت قائمة من أجل عودة نجله الى النادي الكاتالوني، وذلك على الرغم من فشل اتمام الصفقة قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية في الثاني من الشهر الحالي.

وسعى برشلونة جاهدا هذا الصيف لتلبية رغبة نيمار بالعودة الى ملعب "كامب نو" الذي تركه عام 2017 للانتقال الى العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه عجز عن التوصل الى اتفاق مع إدارة سان جيرمان.

ولم يشارك النجم البرازيلي في أي من مباريات سان جيرمان لهذا الموسم، أولا بداعي الإصابة ثم بسبب رغبته العلنية بالرحيل عن الفريق، في وقت أكد مدرب النادي الباريسي الألماني توماس توخل بأنه لن يدرج اسم نيمار في التشكيلة إلا بعد أن يحسم مستقبل اللاعب البالغ 27 عاما.

ولا يبدو أن المستقبل قد حسم رغم اقفال فترة الانتقالات الصيفية، إذ أكد نيمار الأب الذي يتولى مهمة إدارة أعمال نجمه، في تصريح الثلاثاء لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية من العاصمة الاسكتلندية حيث كان مشاركا في مؤتمر إدنبره الرياضي أن "المفاوضات بين الناديين لم تنته. البرازيلي لا يريد أن يكون سوى في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، وهو كان سعيدا في برشلونة".

وتابع "عندما يسأله أصدقاؤه إذا ما كان يريد العودة (الى برشلونة)، يشعر بالحزن" لأنه لم يحصل على رغبته هذا الصيف.

وكشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قبل أيام معدودة بأن النجم البرازيلي "قام بكل شيء" للعودة الى فريقه السابق، مشيرا الجمعة في حديث لقناة النادي الكاتالوني "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار. التعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخططا"، مؤكدا "قام نيمار بكل شيء ممكن لانه أراد هذا الامر. اعتقد الان انه يملك استراتيجية مختلفة، مشروعا مختلفا وسيلعب هذا الموسم مع سان جيرمان".

تابع "قام برشلونة بكل ما في وسعه... لم تنجح الصفقة لان النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جرمان"، مضيفا "كنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها".

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وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي، قال "في الوقت الحالي نيمار مستبعد. في كانون الثاني - يناير وشباط - فبراير سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل".

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية الى أن نيمار كان على استعداد لدفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص للمساعدة في اتمام الصفقة، لكن سان جيرمان حال دون حصول الانتقال.

وهذا الأمر تسبب باحباط اللاعب ووالده نيمار الأب الذي قال لشبكة "سكاي سبورتس" أنه "كوكيل، تشعر بالعجز عندما لا يكون هناك هيكل يتيح لك التحرك (الانتقال). ليس هناك أي بند جزائي في عقده (مع سان جيرمان) وهذا الأمر يصعب الأمور".

وكشف "قاتلنا من أجل التوصل الى اتفاق. لقد قدمنا أفضل ما لدينا (من امكانيات وحلول) من أجله".

وسجل نيمار 51 هدفا في 58 مباراة مع سان جيرمان خلال موسمين، وبرغم نجاحه محليا عجز عن إيصاله الى لقب دوري أبطال اوروبا في ظل الاصابات المتكررة التي تعرض لها في مشط قدمه.

وعلى الرغم من ابتعاده عن سان جيرمان، استدعي نيمار الى تشكيلة المنتخب البرازيلي وخاض معه المباراتين الوديتين ضد كولومبيا (2-2) الجمعة والبيرو (صفر-1) الثلاثاء.