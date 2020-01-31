برشلونة يضم فرانسيسكو ترينكاو لاعب سبورتينغ براغا مقابل 31 مليون يورو

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع فريق سبورتينغ براغا بشأن ضم اللاعب فرانسيسكو ترينكاو.

- 31 مليون يورو-

اللاعب سينضم إلى النادي في 1 يوليو 2020، وتبلغ قيمة الصفقة 31 مليون يورو مقابل عقد مدته 5 مواسم. قيمة الشرط الجزائي تصل إلى 500 مليون يورو.

الموهبة في المقدمة

ولد فرانسيسكو ترينكاو في 29 ديسمبر 1999 بمدينة فيانا دو كاستيلو في البرتغال. بدأ مشواره الرياضي في فريق فيانونس ثم انتقل إلى نادي أف سي بروتو قبل أن يحط الرحال مع فريق سبورتينغ براغا في 28 ديسمبر عام 2018، ومنذ بدايته مع الفريق لعب تريناكو 29 مباراة وسجل ثلاثة أهداف في الموسم الحالي، ليجعل من نفسه عنصرا أساسيا في الفريق، حيث لعب 21 مرة وسجل ثلاثة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة.

مثل اللاعب البرتغال على مختلف المستويات، وهو حاليًا ضمن الفريق الوطني الذي فاز ببطولة أوروبا في عام 2018. في نهاية تلك البطولة صُنف فرانسيسكو ترينكاو كأفضل هداف برصيد خمسة أهداف.

القدم اليسرى مع إمكانية التموقع في أي مكان

يمكن للمهاجم البرتغالي الشاب اللعب في أي مكان من خط الهجوم رغم أنه عادة ما يظهر على الجناحين الأيمن أو الأيسر على الرغم من لعبه بالقدم اليسرى، فرانسيسكو ترينكاو سريع وموهوب تقنيًا وصانع للأهداف، يتمتع لاعب البارصا الجديد أيضًا بالقدرة على مواجهة المدافعين بالإعتماد على مهاراته في المراوغة.