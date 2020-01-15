نظم مئات عناصر الشرطة الفرنسية من تقنيي وأخصائيي الطب الشرعي عملية احتجاجية وسط باريس، استعانوا خلالها بأجساد وأعضاء أجسام بشرية مزيفة، وطرحوها على أرضية الميدان. وارتدى الموظفون أزياءهم البيضاء المميزة وقفازاتهم الزرقاء، مطالبين بأن يعترف بدورهم الاقرب إلى الشرطة العسكرية، أكثر منه إلى موظفين في مكاتبهم الإدارية.

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