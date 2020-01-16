اجتمع المئات من الخبازين في جنوب غربي الهند يوم الأربعاء، لصنع "أطول كعكة في العالم"، في محاولة لكسر الرقم القياسي بموسوعة "غينيس"، الذي كان من نصيب الصين بكعكة بلغ طولها 3.2 كيلومتر تقريبا عام 2018. وشارك حوالي 1500 خباز بإعداد كعكة الفانيليا في مدينة ثريسور التابعة لولاية كيرالا، وقاموا بوضع الشوكولاتة على الكعكة الممتدة على آلاف الطاولات، البالغ طولها حوالي 6.5 كيلومترات، وعرض أربع بوصات (10 سم). وتزن كعكة الفانيليا حوالي 27000 كيلوغرام (59500 رطل). وقضى الخبازون الذين كانوا يرتدون الرداء التقليدي الخاص بالطهاة، ما يقارب الأربع ساعات لإعداد الكعكة.
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