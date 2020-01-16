شاهد: إيطاليا تعتقل العشرات في قضية احتيال مافيا على الاتحاد الأوروبي

قالت الشرطة الإيطالية إنها فككت مافيا واسعة النطاق في صقلية كانت تقوم بالاحتيال على الاتحاد الأوروبي بملايين اليوروهات بصورة أموال موجهة للمزارعين.

وقال المدعي العام في ميسينا في بيان إن 94 شخصا اعتقلوا في مداهمات شنتها الشرطة صباح الأربعاء.

ومن بين المعتقلين رؤساء عائلتين من المافيا وكاتب بالعدل ورجال أعمال ومسؤولون عموميون مكلفون بمساعدة المزارعين بالحصول على الأموال.

منذ عام 2013، تقوم ما تسمى بمافيا تورتوريتشي Tortorici Mafia بخداع الاتحاد الأوروبي، وحصلت منه على حوالي 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) بحسب الإعلام المحلي.

وزعمت المافيا زوراً أنها تمتلك قطعًا من الأرض هي في الواقع مملوكة للمنطقة والمجالس المحلية، وبالتالي استفادت من تمويل الاتحاد الأوروبي.

وكان موظفو وكالة عامة للمدفوعات الزراعية توزع أموال الاتحاد الأوروبي على المزارعين العامل الأساسي في إنجاح هذا المخطط، إضافة إلى عاملين في مراكز المساعدة التي أنشئت لمساعدة المزارعين على الاستفادة من التمويل المتاح.

في ورقة الاتهام، قال القاضي سيرجيو ماترويني إن عملية الاحتيال اعتمدت على "الدعم اللا أخلاقي" لبعض الموظفين مع "معرفة أساسية حول كيفية تسلل المافيا إلى عصب التمويل العام".

وقالت الشرطة إنه تم إرسال 48 من المعتقلين إلى السجن بينما وضع الآخرون قيد الإقامة الجبرية.