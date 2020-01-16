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ألمانيا تؤكد أن واشنطن هددت بزيادة الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية بنسبة 25%

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بقلم:  Ranim Aldaghestani مع أ ف ب
وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور في لندن، الخميس 16 يناير كانون الثاني 2020
وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور في لندن، الخميس 16 يناير كانون الثاني 2020   -  
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أ ب - Matt Dunham
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أكدت وزيرة الدفاع الألمانية الخميس نبأ صحافيا مفاده أن الولايات المتحدة تهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات السيارات الأوروبية إذا استمر الأوروبيون في دعم الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت أنغريت كرامب-كارينباور في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى لندن بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست "هذا التعبير، أو التهديد، كما تشاؤون، موجود".

وذكرت الصحيفة أن ترامب هدد بذلك في حال لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران بالتخلف عن الاتفاق النووي المبرم في 2015.

كما وقعت الصين والولايات المتحدة وروسيا الاتفاق لكن ترامب انسحب منه بشكل أحادي في 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وردت طهران بالوقف التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأعلنت لندن وباريس وبرلين الثلاثاء أنها فعلت آلية فض النزاع لالزام طهران باحترام تعهداتها.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهم الدول الثلاث على تويتر باتخاذ هذه الخطوة "لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة" التي يهدد ترامب بفرضها.

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