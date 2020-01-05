أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن إيران ستعلن ليل الأحد-الاثنين قرارها المتعلق بالخطوة الجديدة من خطتها الخاصة بالتخلي عن التزامات إضافية في الاتفاق النووي.

وأعلن موسوي أن القرار بهذا الصدد اتخذ في وقت سابق، لكن "نظراً للظروف" الناتجة عن مقتل رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق الجمعة بضربة أميركية، "سيتم إجراء بعض التعديلات على القرار المتخذ". ويتعلق القرار بـ"المرحلة الخامسة" من خطة تخلي إيران عن التزامات في الملف النووي بدأت تنفيذها في أيار/مايو، وتشمل الخطة تقليص طهران لالتزاماتها كل ستين يوم.

وشرعت طهران في تموز/ يوليو الماضي بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق المبرم في 2015 حول برنامجها النووي، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عام 2018.

يأتي هذا في ظل التصعيد الكبير بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل سليماني، وتهديد إيران برد قوي على الولايات المتحدة.

ورغم الجهود الأوروبية الكبيرة وتحديداً فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون لإنقاذ الاتفاق، الذي يعاني أصلاً من الانسحاب والعقوبات الأمريكية والخروقات الإيرانية، يبدو أن فرص نجاته باتت ضعيفة، مع احتمال أن يكون هو الورقة التي ستلعبها إيران لترد الاعتبار لنفسها في وجه الولايات المتحدة.

في حديث اليوم مع نظيريه الفرنسي والروسي للتنسيق لاحتواء الأزمة الحالية، عبّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي "عن الأمل أن تتواصل جميع الأطراف عن كثب حتى لا يؤثر الهجوم (الأميركي) على تنفيذ الاتفاق النووي الايراني".

وفي إطار التصعيد المتبادل، رد الجيش الإيراني الأحد على التهديد الأخير الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب 52 موقعاً في إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تملك "الشجاعة" للقيام بذلك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

كان ترامب قد صعد تهديده ضد إيران مهدداً في تغريدة على تويتر بضربها بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل إذا ردت على مقتل سليماني.

ونقلت الوكالة عن قائد الجيش الإيراني الجنرال عبد الرحيم موسوي قوله إن الأميركيين "يقولون أموراً من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم الشنيع وغير المبرر"، وأضاف "أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة" لتنفيذ تهديداتهم.

كذلك ردّ وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، على تغريدة ترامب، وقال إن "ضرب مواقع ثقافية إيرانية "جريمة حرب". فترامب كان ذكر في تغريدته "أن بعض الأهداف المحددة مهم جداً للثقافة الإيرانية".

وأضاف ظريف "بدأت نهاية الوجود الأميركي الخبيث في غرب آسيا للتو".