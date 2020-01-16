شاهد: جامعة كندية تحيي ذكرى طلاب قتلوا في حادث الطائرة الأوكرانية

أقيمت وقفة تكريمية في جامعة ويسترن في لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية يوم أمس الأربعاء لإحياء ذكرى أربعة طلاب قضوا في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران يوم الأربعاء الماضي وأسفرت عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وتم إحياء ذكرى الطلاب الأربعة غزال نوريان وميلاد نهافندي وهاديس حياة داوود وساجدة سارايان. والحديث عن أعمالهم والقدرة التي كانوا يتمتعون بها على الصمود والفرح.

وقال رئيس جامعة ويسترن آلان شيبرد، إن المجتمع الكندي يتوق للحصول على إجابات حول الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 57 كندياً، معظمهم كانوا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

هذا وقررت جامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد الوقوف يوم أمس دقيقة حداد لتكريم ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وأسقطت الطائرة التي كانت متجهة إلى كييف فيما كانت القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب شديد بعدما أطلقت صواريخ على قاعدة يستخدمها الأمريكيون في العراق ردا على عملية نفذتها واشنطن وقتلت فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني/يناير قرب بغداد.