اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ميخائيل ميشوستين، الذي ترأس إدارة الضرائب الاتحادية منذ عام 2010، ليكون رئيس الوزراء الجديد خلفا لديمتري مدفيديف و سيكون منوطاً به تشكيل حكومة جديدة.

وفي خطوة مفاجئة، قال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، الأربعاء، إنه سيستقيل من رئاسة الحكومة، بعدما انتهز الرئيس بوتين خطاب حالة الأمة للدعوة إلى استفتاء عام حول مجموعة من الإصلاحات الدستورية.

ويبقى ميخائيل ميشوستين شخصية مجهولة وغير معروفة لدى العامة، ويجتمع النواب الخميس لبدء المشاورات المتعلقة بتنصيبه كرئيس وزراء جديد.

لكن من هو ميخائيل ميشوستين؟

يشغل ميشوستن، البالغ من العمر 53 عاما، منصب رئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية منذ عام 2010 ويعمل في الأدوار الحكومية المتعلقة بتحصيل الضرائب منذ الأيام الأولى من حياته المهنية.

وقد حاز على جائزة نظير رفعه لحصيلة الضرائب الروسية ومضاعفة إيراداتها خلال العقد الماضي، وتم خلال عهدته جمع 20.4 تريليون روبل (331.92 مليار دولار) خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي فقط.

ورغم أن معظم هذه الإيرادات تأتي من الضرائب المفروضة على قطاع الطاقة، لكن الحصة تزايدت بعد تربع ميشوستين على رأس مصلحة الضرائب وتوسيعه لمصادر تحصيلها.

وذكرت الباحثة في مركز كارنيجي في موسكو تاتيانا ستانوفايا،على حسابها في موقع فيسبوك "ليس لدى ميشوستن أي خبرة سياسية أو شعبية مع الناخبين، وهو ليس جزءًا من الدائرة الداخلية لبوتين".

وقالت إنه من غير المرجح أن يترشح ميشوستن في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عندما تنتهي فترة ولاية بوتين الرابعة في عام 2024، مضيفة "يبدو من المحتمل جدًا أن ميشوستن هو مجرد نائب فني".

وكان لدى روسيا تكنوقراط كرؤساء للوزراء من قبل، بما في ذلك عندما كان بوتين يعزز قبضته على السلطة بعد عام 2000.

وقال ستانوفايا "ميشوستين يشبه إلى حد كبير رؤساء الوزراء التكنوقراطيين في أوائل العقد الأول من القرن العشرين".

Mikhail Mishustin, who Putin has proposed as the next Russian prime minister, looks a lot like the technocratic premiers... Publiée par Tatiana Stanovaya sur Mercredi 15 janvier 2020

واستقالة ديمتري ميدفيديف، وهو حليف لبوتين ، كرئيس للوزراء، ستفسح المجال أمام إجراء تغييرات دستورية ستمنح بوتين فرص تمديد قبضته على السلطة بعد تركه الرئاسة، كما اقترح بوتين تقليص صلاحيات الرئاسة وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء.

عاشق الهوكي الذي طوع التكنولوجيا لمحاربة التهرب الضريبي ومحاربة "اقتصاد الظل"

ومثل بوتين، يحب ميسوشين لعبة هوكي الجليد وهو عضو في مجلس غدارة نادي سيسكا موسكو لهلوكي والاتحاد الروسي لهوكي.

انضم ميشوستن، وهو مهندس، إلى دائرة الضرائب الحكومية في عام 1998 واشتغل لخمس سنوات كنائب لوزير الضرائب في الفترة من 1999 إلى 2000.

ويرجع مختصون الفضل لميسوشين في عصرنة عمليات تحصيل الضرائب و ترقيمها في روسيا.

ميشوستن خلال شغله منصب رئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية أ ب/2019

كما قادت هذه العملية إلى انخفاض عمليات التهرب الضريبي وتقليص دور "اقتصاد الظل" في البلاد ، حيث بدأت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع الضرائب.

وقال ميشوستن لصحيفة فيدوموستي في عام 2018 إنه لا يرى عودة للعمل في القطاع الخاص.

"لكن إذا اختار القدر طريقًا مختلفًا بالنسبة لي، فسأعمل في الابتكارات، بتقنيات جديدة، وفي نفس المجال الذي عملت به دائمًا والتغيير المرتبط بالاقتصاد الرقمي ".