متهمون بسرقة ساعات الملك محمد السادس يمثلون أمام محكمة الرباط

مثل 15 شخصا أمام محكمة في العاصمة المغربية الرباط، لمحاكمتهم بتهمة سرقة عشرات الساعات الفاخرة التي تعود ملكيتها إلى ملك المغرب محمد السادس.

المتهمة الأولى هي امرأة عاملة نظافة تبلغ من العمر 46 سنة، عملت في قصر للملك واتهمت بسرقة 36 ساعة، أما بقية المتهمين فكلهم رجال، وسطاء وبائعو ذهب بالتفصيل. وكان المتهمون اعتقلوا نهاية 2019، وتجري محاكمتهم بتهمة السرقة الخطيرة وتكوين عصابة إجرامية.

وقامت المرأة التي أقرت بما نسب إليها بحسب المحامين، بصهر الساعات المسروقة لتعيد بيع المادة الخام إلى محلات مختصة في تجارة الذهب، قبل أن تبدأ ببيع ساعات أخرى على حالتها الأولى، أما بقية المتهمين فأكدوا أنهم لم يكونوا على علم بمصدر تلك الساعات.

وكانت صحيفة فوربز صنفت الملك محمد السادس البالغ من العمر 56 سنة، كأحد أثرى الأشخاص في العالم، وقدرت ثروته بنحو 2.5 مليار دولار.