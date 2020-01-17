شاهد: مسلمات في الهند يشاركن في مسيرة احتجاجا على قانون الجنسية الجديد

شاركت نساء مسلمات هنديات في مسيرة، رفعن خلالها الأعلام الهندية في مدينة كولكاتا، احتجاجا على قانون الجنسية الجديد في الهند.

وكان نص قانون ومقترح سجل وطني للمواطنين أثار الاحتجاجات عبر أنحاء البلاد، منذ أن وافق البرلمان على الاجراء في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019.

ويسمح القانون للهندوس والمسيحيين وأقليات دينية أخرى الموجودين في الهند بطريقة غير قانونية، بأن يحصلوا على الجنسية الهندية، إذا أظهروا أنهم تعرضوا للاضطهاد، بسبب معتقداتهم الدينية في بلدان تقطنها أغلبية مسلمة، مثل بنغلادش وباكستان وأفغانستان.