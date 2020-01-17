شاهد: زهور الأوركيد ترسم مشهد استوائي في أيام شتاء موسكو الباردة

في أيام شتاء موسكو القارسة، تتيح حديقة جامعة موسكو النباتية للزائرين التمتع بمشهد صيف استوائي، حيث يتم عرض آلاف النباتات لزهرة الأوركيد في مهرجان "شتاء استوائي"، افتتح في دورته الحادية عشرة، ويتواصل حتى الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل المقبل.

توجد في المعرض آلاف من هذه الزهور، بعضها تجذبك بألوانها الساحرة وندرتها، والأخرى تجذبك بشذاها العطر، وهي تبعث روائح الفواكه والقرفة والشوكولا والنفتالين.

ويقول مدير الحديقة ألكسي ريتيوم، إن الفكرة من استغلال الحديقة الاستوائية يهدف إلى خلق "شتاء رائع"، لأنه فيما يسود طقس بارد في الخارج، يسعى المنظمون إلى تشجيع الناس على التمتع بأجواء صيفية، في قليل من الوقت.

ويضيف ريتيوم القول إن عدد أنواع أزهار الأوركيد في الحديقة يتجاوز 26 ألف نوع، فبعضها لا يوجد إلا في محافظة يون نان الصينية، والبعض الآخر اكتسب فرادة في اللون اختصت به حديقة الجامعة.

ويأتي الناس من جميع أنحاء روسيا لمشاهدة النباتات النادرة، التي تلهم المصممين المشهورين مثل توم فورد، الذي كون عطر "الأوركيد الأسود"، سنة 2006.