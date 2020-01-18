ترامب يرد على تصريحات خامنئي ويطلب منه أن يكون "حذرا في كلامه"

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة على تصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي بتغريدة على حسابه في تويتر. وقال ترامب في تغريدته على خامنئي أن يكون "حذرا جدا في كلامه".

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر ما يسمى بـ "القائد الأعلى" لإيران، الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخرا، كانت لديه بعض الأشياء البذيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا ليقولها".

ووفق ترامب فإن خطاب خامنئي الحاد، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة ووصفها بـ "الشريرة" ووصف بريطانيا وفرنسا وألمانيا ب"خدّام أمريكا"، كان خاطئا. وتابع ترامب في تغريدته "اقتصادهم ينهار، وشعبهم يعاني. يجب أن يكون حذرا جدا في كلامه".

ومنذ أسابيع تشتد الحرب الكلامية بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الإيرانيين خاصة بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصفية القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني خلال غارة جوية استهدفته في بغداد. وردت إيران على "إعتداء" الولايات المتحدة بقصف جوي على قواعد عسكرية في العراق تتمركز فيها قوات أمريكية ودولية أخرى.