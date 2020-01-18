شاهد: أكبر هجرة بشرية في العالم

مع اقتراب حلول السنة القمرية الجديدة، تدفق الصينيون جماعات على محطات القطارات والمطارات، وذلك في تقليد سنوي يعم أنحاء البلاد، ويعد أكبر هجرة بشرية تتجدد سنويا في العالم.

وتقدر وزارة النقل الصينية عدد الرحلات التي ستنظم خلال مهرجان الربيع بنحو 3 مليارات رحلة. وبدأت المرحلة من 10 كانون الثاني/يناير الحالي، ويتوقع ان تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، أي بعد رأس السنة القمرية الجديدة في 25 من الشهر الحالي.

وتعد هذه الاحتفالات فرصة لتلاقي العائلات وإقامة الولائم. وبالنسبة للعمال المهاجرين الذين يعملون بعيدا عن ديارهم في المدن، فقد تكون فرصتهم السنوية الوحيدة للقاء أفراد عائلاتهم.

ورغم لجوء شركة سكك الحديد الوطنية إلى زيادة عدد القطارات، فإن عديد المسافرين قد لا يجدون تذاكر سفر بسهولة. ويرافق فعاليات هذه السنة حذر كبير، بسبب انتشار عدوى أمراض رئوية وسط الصينن، حيث أظهرت فحوصات أجريت على 41 شخصا، إصابتهم بنوع جديد من فيروس كورونا، وتوفي جراء الإصابة شخصان.