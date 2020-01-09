تحديد نوع جديد محتمل من فيروس كورونا في الصين

أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الخميس أن تحقيقاً طبياً مبدئياً بشأن انتشار حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي توصل إلى احتمال ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

وينتشر فيروس كورونا عبر العطس ولمس الشخص المصاب ويؤدي إلى إصابة الأشخاص بالإنفلونزا أو بعض الأمراض التنفسية.

وقال الإعلام الرسمي الصيني إن الفيروس الجديد يختلف عن أنواع فيروس كورونا المنتشرة سابقاً.

وقالت السلطات الصينية إن 59 شخصاً تلقوا العلاج من الالتهاب الرئوي المتسبب به الفيروس الجديد منذ يوم الأحد، مضيفة أن سبعة منهم في حالة حرجة بينما تم الإفراج عن ثمانية أشخاص بعد زوال أعراض المرض.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الصين إن الباحثين الصينيين تمكنوا من التوصل للفيروس المتسبب في المرض عبر أخذ عينات من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي.

وظهرت حالات محتملة مشابهة في كل من هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

ويرفع الفيروس الجديد مخاوف من إعادة انتشار أوبئة مثل مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أدى لإصابة 8000 شخص ووفاة 800 شخص في الصين وعدة دول أخرى بين عامي 2002 و2004.

كذلك يخشى الباحثون من إعادة تفشي أمراض مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) التي بدأ ظهورها بسبب فيروس كورونا في السعودية والأردن عام 2012 وأدى إلى 2500 حالة إصابة وأكثر من 800 حالة وفاة.