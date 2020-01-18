بالفيديو: وفاة أقصر رجل في العالم

توفي الجمعة أقصر رجل قادر على المشي في العالم عن عمر ناهز 27 عاما، حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في مستشفى بنيبال.. خاجيندرا ثابا ماغار، الذي كان يبلغ طوله 67.08 سنتيمترًا، أصيب بالتهاب رئوي في مستشفى في بوخارا الواقعة على بعد 200 كيلومتر من كاتماندو. وكان خاجيندرا ثابا ماغار يعيش مع والديه قبل دخوله المستشفى وقال شقيقه ماهيش ثابا ماغار لوكالة فرانس برس "لقد دخل المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي ثم غادره، ولكن هذه المرة تأثر قلبه أيضا بالإلتهاب وتوفي اليوم".

وحصل ماغار لأول مرة، على لقب أقصر رجل في العالم عام 2010 بعد عيد ميلاده الثامن عشر . ومع ذلك فقد خسر اللقب في نهاية المطاف بعد اكتشاف النيبالية تشاندرا بهادور دانجي، التي كان يبلغ طولها 54.6 سنتيمتراً. واسترجع ماغار اللقب بعد وفاة دانجي في العام 2015.

خاجيندرا ثابا ماغار، أصغر رجل في العالم أ ف ب

وبصفته حامل لقب أقصر رجل في العالم، سافر الشاب البالغ من العمر 27 عامًا إلى أكثر من 12 بلدًا وظهر في عدة قنوات تلفزيونية في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال غريك غلينداي، رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "نشعر بالحزن الشديد لسماع أنباء من نيبال تفيد بأن خاجندرا لم يعد معنا". وأضاف غلينداي "يمكن أن تكون الحياة صعبة جدا عندما تزن 6 كيلوغرامات فقط ولا تتناسب مع عالم تم تصميمه للشخص العادي. لكن خاجندرا بالتأكيد تفوق على حجمه الصغير ولم يمنعه ذلك من الاستمتاع بالحياة".

خاجيندرا ثابا ماغار، أصغر رجل في العالم أ ف ب

وبعد تتويجه بلقب أقصر رجل في العالم، أصبح ماغار وجهًا رسميًا لحملة السياحة في نيبال، حيث تم تقديمه عل أنه أقصر رجل في بلد يحتوي على أعلى قمة في العالم، جبل إيفرست.

خلال فترة عمله التقى ماغار عدة أشخاص وشخصيات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أقصر امرأة، جيوتي أمجي من الهند. وفي مقطع فيديو صورته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ظهر ماغار وهو يلعب القيثارة رفقة أخيه وكذلك يركب دراجة.

ويظل جونري بالاوينج من الفلبين، الذي يبلغ طوله 59.93 سنتيمتر، يحتفظ بلقب أقصر رجل في العالم غير قادر على المشي وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فيما يذهب لقب أقصررجل قادر على المشي في العالم لإدوارد "نينو" هرنانديز من كولومبيا الذي يبلغ طوله 70.21 سنتيمترا.