الصين وميانمار تشددان على تحالفهما رغم انتقادات دولية بسبب أزمة مسلمي الروهينغا

وقعت الصين وميانمار على اتفاقيات ضخمة في مجال البنى التحتية بعد اجتماع السبت بين الرئيس الصيني شي جينبينغ وأيقونة حقوق الإنسان سابقًا أونغ سان سو تشي التي تعهّدت بالوقوف مع بكين "حتى نهاية العالم". وتأتي زيارة الرئيس الصيني التي تستمر ليومين إلى عاصمة ميانمار في وقت ابتعد المستثمرون الغربيون عن البلاد على خلفية أزمة مسلمي الروهينغا.

وأجبرت حملة القمع العسكرية سنة 2017 التي استهدفت الأقلية المسلمة والتي وصفها محققون من الأمم المتحدة بالإبادة نحو 740 ألفًا من الروهينغا على الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش. ووقفت بكين بشدّة إلى جانب ميانمار رغم الإدانات التي تعرّضت لها الأخيرة.

وبعد وصوله الجمعة، وصف شي الزيارة بأنها "لحظة تاريخية" بالنسبة للعلاقات بين البلدين الجارين، وفق ما أفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية. وأشار كذلك إلى مسألة "عدم الإنصاف وعدم المساواة في العلاقات الدولية"، في تصريحات قد تفسّر على أنها انتقاد للولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على قائد جيش ميانمار مين أونغ هلاينغ.

وأفادت سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي انهارت سمعتها في الغرب بسبب دفاعها عن حملة الجيش الأمنية ضد الروهينغا، أن بلدها سيبقى على الدوام إلى جانب الصين. وقالت خلال احتفال في وقت متأخر الجمعة "من الواضح أنه لا يوجد خيار آخر أمام أي دولة مجاورة سوى الوقوف معًا حتى نهاية العالم".

وباتت ثاني قوّة في اقتصادية في العالم أكبر مستثمر في ميانمار إذ تشمل أبرز الاتفاقيات ميناء وعدة مناطق اقتصادية وخط سكك حديد لقطارات عالية السرعة يمر في أنحاء البلاد. ومن المفترض أن يفتح "الممر الاقتصادي بين الصين وميانمار " شبكة من البنى التحتية تمتد من المنطقة الداخلية في جنوب الصين إلى ولاية راخين في غرب ميانمار، البوابة التي لطالما انتظرتها بكين إلى المحيط الهندي.

ووقعت الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات السبت خلال اجتماعات بين الرئيس الصيني من جهة، وسو تشي وقائد جيش ميانمار المتّهم بالوقوف وراء قمع الروهينغا من جهة أخرى.

ولا تزال الصين تعد حليفًا لا يمكن الاستغناء عنه لجارتها في جنوب شرق آسيا، إذ تملك حق الفيتو القادرة من خلاله على حماية حكومة ميانمار في مجلس الأمن الدولي. لكن يعم شعور متزايد بعدم الثقة بطموحات بكين في أوساط المشككين في مدى استفادة الشعب من العائدات الاقتصادية للاستثمارات الصينية.

ومن المتوقع أن يخرج المتظاهرون في عاصمة ميانمار التجارية رانغون للاحتجاج على أي خطة لاستئناف بناء سدّ ضخم مثير للجدل تدعمه الصين. وتم تعليق المشروع الذي يكلّف 3.6 مليارات دولار في 2011 على خلفية لانتقادات الواسعة له في أنحاء البلاد.