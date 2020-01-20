مدافعون عن المناخ يقتحمون معرض بروكسل للسيارات والشرطة تعتقل 185 ناشطاً

اعتقلت الشرطة البلجيكية عشرات الناشطين الذين شاركوا في مظاهرة احتجاجية داخل معرضٍ بروكسل للسيارات للتنديد بهذه الصناعة التي تسهم بشكل كبير في زيادة انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وكان المئات ممن يطلقون على أنفسهم تسمية "متمردون على الإنقراض" اقتحموا يوم أمس الأحد في المعرض الدولي للسيارات المقام في بروكسل، "لأن القائمين على هذه الصناعة أطلقوا الكثير من الأكاذيب من أجل بيع مزيد من السيارات"، وفق ما قال أحد الناشطين البيئيين المشاركين لوسائل الإعلام.

وحاول رجال الشرطة إبعاد الناشطين الذين افترشوا الأرض عند مدخل المعرض وتمثلوا حالة الموت، في إشارة إلى الخطر الذي ينتظر البشرية في حال ما استمرت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تعدّ السيارات أحدى أبرز مسبباتها.

وأوضحت سارا الناطقة باسم منظمة "متمردون على الإنقراض"، أن هذه الفعالية تبعث برسالة فحواها، أننا كمواطنين "لم نعد البقاء رازحين تحت وطأة صناعة السيارات"، في إشارة إلى المخاطر التي تشكلها هذه الصناعة على المناخ، وطالبت سارا بإيجاد بدائل صديقة للبيئة في هذه الصناعة،

وحاول رجال الشرطة إبعاد الناشطين عن المعرض، حيث افترش المحتجّون الأرض عند مدخل المعرض وتمثلوا حالة الموت، في إشارة إلى الخطر الذي ينتظر البشرية في حال ما استمرت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تعدّ السيارات أحدى أبرز مسبباتها.

وأكدت منظمة "متمردون على الإنقراض" أن الشرطة اعتقلت 185 ناشطاً خلال الفعّالية الاحتجاجية ضد السيارات الملوِّثة للبيئة.