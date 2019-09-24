شهدت الأردن، الجمعة، منافسة طريفة في سباق السيارات تم تنظيمه من قبل شركة مشروبات الطاقة "ريد بول".

ويجمع السباق مصممي السيارات ومحبي السرعة من مختلف مناطق الأردن للمشاركة في سباق بسيارات يصممها المتسابقون أنفسهم وتحمل هذه المركبات التي يتم قيادتها بدواسات فقط، أشكالا طريفة مثل شطيرة فلافل أو بعوضة عملاقة.

وشارك ما يقارب من 60 متسابقًا في السباق على مضمار بطول 350 مترًا مليء بالمطبات، ويكمن التحدي في اجتياز هذه المطبات الاصطناعية وقطع مسافة المضمار في بأقصي سرعة ممكنة وأقصر وقت.

ويتعين على سائقي السيارات التي تعمل بدون محركات القفز فوق العقبات عن طريق استعمال أقدامهم مع الاعتماد على القوة لدفعهم إلى خط النهاية. وشهد الحادث انقلاب الكثير من السيارات التي اضطر أصحابها إلى المواصلة لخط النهاية مشيا على الأقدام.

منافس يقود سيارته محلية الصنع بدون محرك خلال سباق ريد بُل في عمان رويترز

ويحظى الفائزون بالسباق في النهاية بفرصة حضور سباق الفورمولا 1 القادم في البحرين.

يُعتبر سباق السيارات التي تسمي بعلب الصابون تقليدًا حديثًا للعربات التي اعتاد الأطفال الأمريكيون على صنعها من صناديق الصابون المستخدمة خلال عشرينيات القرن العشرين.

أصبح سباق السيارات بدون محرك تقليدًا عالميًا برعاية شركة مشروب الطاقة "ريد بول"، يعتبر الثاني من نوعه في الأردن بعد تنظيم سباق مماثل عام 2015.