ضجة كبيرة أثارها السبت تطبيق سيري، المساعد الشخصي لمستعملي أجهزة آيفون، إذ تسبب في جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بسبب إجابته على سؤال أحد المستخدمين حول من يكون رؤوفين ريفلين. فكان الجواب: هو "رئيس دولة الإحتلال الصهيوني".

وتساءل مستخدمو وسائل التواصل الذين عبروا عن غضبهم وخيبة أملهم عما إذا قد تم اختراق *Apple*. لكن موقع قناة i24 الإسرائيلية قد أفاد في وقت لاحق بأن الخلل كان بسبب إحداث بعض التعديلات على موقع ويكيبيديا من طرف شخص ما، لأن إجابات سيري تعتمد على المعلومات المتاحة للجمهور على الإنترنت. كما يعتبر موقع ويكيبيديا أحد أبرز مصادرها.

و حسب موقع أخبار i24 فإن الخلل إستمر لبضع دقائق، و أن الفاعل هو رجل عربي كما أفاد المصدر. كما قام هذا الأخير بتغيير مقال على ويكيبيديا واصفا الرئيس ريفلين بالإبن المحبوب لإسرائيل.

من هو رؤوفين ريفلين؟

هو رئيس دولة إسرائيل من مواليد القدس في 9 سبتمبر 1939. تولى السلطة في الدولة العبرية عام 2014 خلفا للرئيس شمعون بيريز الذي انتهت ولايته كرئيس في العام نفسه قبل أن توافيه المنية بعدها بسنتين. عمل روفلين في مهنة المحاماة كما أنه شغل سابقا منصب رئيس الكنيست وهو ينتمي لحزب الليكود.