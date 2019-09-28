جرح 12 بحارا في حريق على متن ناقلتي نفط في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، أن انفجارا هائلا على ناقلة نفط في مرفأ كوري جنوبي أدى يوم السبت إلى حريق انتقل إلى سفينة مجاورة وتسبب بجرح 12 بحارا.

وأدى الانفجار إلى انبعاث كرة من النار فوق ناقلة النفط ودخانا كثيفا. وبذل رجال الاطفاء جهودا شاقة لاحتواء الحريق برشه بالمياه من سفينة مجاورة.

وقال خفر السواحل، إن 25 شخصا كانوا موجودين على متن ناقلة النفط التي ترفع علم جزر كايمان و21 شخصا على متن السفينة الثانية خرجوا سالمين، موضحين أن تحقيقات أطلقت لمعرفة سبب الأنفجار.

لكن فرق الإطفاء ذكرت لوكالة "فرانس برس"، أن 12 شخصا جرحوا، وأحدهم في وضع حرج نتيجة إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، حسب السلطات.

وتسعة من الجرحى من كوريا الجنوبية بينما لم تعرف جنسيات الآخرين.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان الجرحى على متن ناقلة النفط أو على متن السفينة الثانية التي امتدت إليها النيران.

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