إيران تنشر غواصة وصواريخ كروز في مناورة بحرية في محيط مضيق هرمز

نشرت البحرية الإيرانية الجمعة معدات عسكرية مصنّعة محليا، من بينها غواصة وصواريخ كروز، في ثاني أيام مناورة بحرية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي تستمرّ ثلاثة أيام.

وذكر الجيش على الموقع الإلكتروني، أنّ الغواصة التي يطلق عليها اسم"الفاتح" ظهرت خلال عمليات للمرة الأولى وأبحرت حتى المحيط الهندي.

والغواصة التي تزن قرابة 600 طن مزودة بطوربيدات وألغام وصواريخ كروز، وبوسعها البقاء تحت الماء في عمق يصل لأكثر من مئتي متر لمدة تصل إلى 35 يوما، حسب ما أعلن الجيش الإيراني.

وكشفت طهران العام الفائت عن هذه الغواصة التي تعد أول غواصة إيرانية في فئة نصف الثقيل، وهي تملأ فراغا بين طراز قدير الخفيف والغواصات الثقيلة من طراز كيلو.

وتُجرى المناورة التي أطلق عليها اسم "ذوالفقار 99" في مساحة بحرية تمتدّ على أكثر من مليوني كلم مربع بدءاً من شمال المحيط الهندي إلى الطرف الشرقي لمضيق هرمز الذي يُعتبر نقطة عبور استراتيجية تمرّ منها خمس إنتاج النفط في العالم.

كما اختبرت البحرية الإيرانية إطلاق صاروخ كروز أرض- بحر من طراز "قادر" الذي كُشف النقاب عنه لأول مرة في 2014، مشيرة إلى أنّه نجح في إصابة هدفه على مسافة تزيد عن 200 كيلومتر.

وقال قائد البحرية الأدميرال حسين خانزادي إن تركيب أنظمة الصواريخ "في ارجاء الساحل الجنوبي للبلاد مكننا من استهداف أي تهديد في البحر ومن أي نقطة".

وأفاد التلفزيون الحكومي أنّ "الأمر لا يتعلق بالردع وإنما بمهاجمة أي هدف يمكن أن يشكل تهديدا لإيران".

وأظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون الرسمي إطلاق الصاروخ من نظام محمول مثبت على شاحنة، وشكر خانزادي الطاقم بعد ذلك.

وقالت البحرية إن طائرة مسيّرة مقاتلة محلية الصنع من طراز "سيمورغ" دمرت أيضا أهدافها باستخدام "قنابل ذكية ودقيقة" في المياه على بعد أكثر من ألف كيلومتر.