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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يصل إلى دافوس قبل ساعات على بدء جلسات المحاكمة الرامية إلى عزله في واشنطن

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
ترامب يصل إلى دافوس قبل ساعات على بدء جلسات المحاكمة الرامية إلى عزله في واشنطن
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AP - Evan Vucci
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وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دافوس الثلاثاء لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي حيث سيلقي خطابًا قبل ساعات على بدء جلسات محاكمته الرامية إلى عزله في واشنطن.

ووصلت مروحية ترامب "مارين وان" إلى منتجع دافوس بسويسرا قبل وقت قصير من موعد خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يركّز هذا العام على التغيّر المناخي.

وسيعقد ترامب اجتماعات منفصلة مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة الباكستاني عمران خان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وفي الوقت نفسه، تدخل محاكمة ترامب مرحلة جديدة في مجلس الشيوخ مع مناقشة الأعضاء صيغة المحاكمة.

وسيعود الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض الأربعاء.

ووصلت مروحية ترامب "مارين وان" إلى منتجع دافوس بسويسرا قبل وقت قصير من موعد خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يركّز هذا العام على التغيّر المناخي.

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