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الولايات المتحدة الأمريكية

أكاديمي أمريكي أمام القضاء والتهمة.. صرف 185 ألف دولار من أموال المنح على نوادي التعرّي

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بقلم:  يورونيوز
أكاديمي أمريكي أمام القضاء والتهمة.. صرف 185 ألف دولار من أموال المنح على نوادي التعرّي
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Philadelphia Police Department
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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مدير قسم الهندسة بجامعة دريكسيل في ولاية فلوريدا بتهمة سرقة 185 ألف دولار من أموال المنح الدراسية للطلاب.

وقال بيان للمدعي العام في فيلاديلفيا إن تشيكاودينكا نوانكبا متهم بصرف الأموال التي سرقها في أماكن لترفيه البالغين كنوادي التعري وحانات ووجبات ومنتجات آي تيونز.

وأضاف البيان: "بعد تحقيق واف عبر مكتب الأزمات المالية، سيمثل السيد نوانكبا في المحكمة وسيتعين عليه تقديم إفادته بشأن التهم الموجهة إليه".

وتم اكتشاف السرقات بعد تدقيق مالي بواسطة الجامعة حيث اكتُشفت عمليات شراء غير مصرّح بها بالإضافة لمشتريات أخرى تمت دون الحصول على أذون استلام خلال الفترة بين عامي 2010 و2017.

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