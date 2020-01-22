شاهد: مارادونا في ضيافة مادورو في كاراكاس

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، في العاصمة كاراكاس، وأعرب له عن شكره على "دعمه المطلق"، وذلك عشية استضافة بلاده لاجتماعات منتدى ساو باولو.

وغرد مادورو رئيس الحزب الاشتراكي، عبر حسابه على تويتر "كم هو رائع رؤية مارادونا مجددا في بلدنا الحبيب! فنزويلا بلدك، رفيقتك وتوأم روحك! أهلا وسهلا بك"، مرفقا بفيديو لهما وهما يتعانقان.

مارادونا الذي يشرف حاليا على تدريب فريق "خيمنازيا اي ايسغريما دي لا بلاتا"، قال في الفيديو "ها نحن هنا"، فيرد مادورو "تبدو صغيرا في السن مجددا... ماذا فعلت بنفسك؟ هل خيمنازيا فعل بك ذلك؟".

وفي تغريدة أخرى، توجه مادورو إلى مارادونا قائلا "شكرا لدعمك المطلق"، مشيرا إلى انهما تناقشا "في الأفكار حول مواضيع رياضية مختلفة ومسائل في العالم".

وتستعد كاراكاس لاستضافة اجتماعات منتدى ساو باولو أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وسيبقى بطل العالم لسنة 1986، مع منتخب التانغو في العاصمة الفنزويلية لغاية الخميس، وفق ما أشارت التقارير الأرجنتينية.

يذكر أن مارادونا قد وصل إلى كاراكاس، في ظل بحث الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم عن مدرب لمنتخبه الوطني عقب استقالة رافايل دوداميل خلال هذا الشهر، لتولي تدريب اتلتيكو مينيرو البرازيلي، لكن مصادر الاتحاد نفت لوكالة فرانس برس أن زيارة مارادونا لها علاقة بتعيين مدرب جديد للمنتخب.

وجاء في بيان للاتحاد أنه لا زال يبحث عن بديل لدوداميل لقيادة الفريق وأنه "من الأفضل أن يكون أجنبيا"، رغم أن الفنزويلي سيزار فارياس مدرب بوليفيا الحالي يبدو إسما مرشحا لتولي المنصب.