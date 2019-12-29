كاركاس تطلب من برازيليا إعادة جنود فنزويليين فروا إلى البرازيل

طلبت فنزويلا من الحكومة البرازيلية إعادة خمسة جنود فنزويليين موجودين على الأراضي البرازيلية ويعتزمون بحسب برازيليا طلب اللجوء بالبرازيل. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن كراكاس تطلب من البرازيل إعادة الجنود الخمسة إلى فنزويلا، واصفا إياهم بأنهم "فارون" و"إرهابيون". وأضاف مادورو في كلمة ألقاها أمام وحدات عسكرية "آمل أن يتم احترام القانون والعدالة الدوليين وأن يكون الإرهابيون الخمسة بأيدي العدالة الفنزويلية في أسرع وقت".

وأكد مادورو أن السلطات البرازيلية "ألقت القبض على الجنود الخمسة" بناء على طلب القوات المسلحة الفنزويلية، وتابع: "أخبرناهم بمكان وجود الإرهابيين الفارين". من جهته قال وزير الخارجية خورخي اريزا في بيان إن فنزويلا اتخذت "الخطوات الدبلوماسية اللازمة لطلب وتيسير عودة هذه المجموعة من المواطنين".

وتتهم فنزويلا الجنود الخمسة بأنهم مسؤولون عن هجوم في الـ 22 ديسمبر-كانون الأول على وحدة عسكرية فنزويلية في ولاية بوليفار بجنوب فنزويلا. وقُتل جندي في هذا الهجوم وتمت أيضا سرقة أسلحة بحسب كاراكاس.

وكانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت في وقت سابق أن خمسة جنود فنزويليين عثر عليهم الخميس في الأراضي البرازيلية سيطلبون اللجوء في هذا البلد. وحسب برازيليا، فقد عثر على الجنود الخمسة خلال دورية روتينية في شمال ولاية رورايما البرازيلية المتاخمة لفنزويلا. وقد كانوا مجردين من السلاح ونقلوا إلى بوافيستا عاصمة هذه الولاية البرازيلية حسب بيان برازيلي رسمي.

وتكفلت بالجنود الخمسة السبت وحدة برازيلية متخصصة وهم "سيباشرون الإجراءات لطلب اللجوء بالبرازيل"، حسب ما جاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع البرازيليتين.