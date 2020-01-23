رئيس الحكومة الإيطالي يغيب عن منتدى دافوس

ألغى رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي مشاركته، الخميس، في منتدى دافوس الإقتصادي العالمي، في سويسرا، قبل أيَام من موعد إنتخابات مهمَة، وفق ما أعلن عنه المنظَمون.

وكان يفترض أن يلقي كونتي خطابا عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (الثالثة بعد الظهر ت غ).

ونقلت وكالات أنباء إيطالية عن مصادر مقرَبة من الحكومة أنَ كونتي بقي في روما بسبب "إلتزامات حكومية عاجلة". ويفترض أن يحضر لعقد إجتماع لمجلس الوزراء مساء الخميس واجتماعات أخرى حول ملفَات طارئة.

وتضرَر التحالف الحكومي الإيطالي (وسط يسار) باستقالة لويجي دي مايو من رئاسة حزب خمس نجوم.

وأعلن دي مايو عن قراره الأربعاء قبل أربعة أيَام من انتخابات محلّية مهمة.

ويمكن لانتصار اليمين المتطرف في الإقتراع المرتقب الأحد في إقليم اميليا-رومانيا (شمال شرق)، الذي يقع في منطقة تعتبر تقليديَا معقلا لليسار، أن يؤدَي لسقوط الحكومة وتنظيم إنتخابات تشريعية يرغب بها بشدَة زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني.

وتأسَف رئيس الحكومة المقرَب من خمس نجوم على قرار دي مايو، لكنَه أكَد أنَه لن يكون له "أيَ أثر على الحكومة".

ويتولَى دي مايو حقيبة وزارة الخارجية ومن المتوَقع أن يبقى في منصبه.

واعتبر وزير الإقتصاد والمالية الإيطالي روبرتو غوالتييري الموجود في دافوس، في حوار مع تلفزيون "سي أن بي سي" أن قرار دي مايو "لا يغيّر شيئا" لناحية الإستقرار الحكومي.

وقال غوالتييري "أظنَ أنَ المستثمرين فهموا اليوم أنَ ما جرى تغيير داخل حزب ولا يؤَثر على دعم الحكومة" مضيفا "لا يمثَل ذلك أزمة سياسية، وليس له تداعيات على الحكومة ولا على الأغلبية الواسعة في البرلمان".