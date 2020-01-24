أعاد استخدام حراس حديقة حيوان بروكفيلد بالقرب من شيكاغو في الولايات المتحدة أشجار عيد الميلاد المستعملة خلال الإحتفالات في الحديقة. أشجار الصنوبر المستعملة وضعت في محيط الحيوانات في الحديقة بهدف تمكينهم من اللهو بها. فهدسون، أحد الدببة القطبية في حديقة الحيوان حظي بشجرة صنوبر مزينة بالسمك ومجموعة متنوعة من الخضروات الطازجة. أما ويرل، نمر الحديقة فقد كان من نصيبه شجرة مزينة بكمية من اللحوم. فيما اندفع قطيع الرنة نحو الأشجار وفركوا قرونهم بها.
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