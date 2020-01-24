نساء يمسكن بمقاليد الحكم في دول الاتحاد الأوروبي

انتُخبت القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو الأربعاء، رئيسة للجمهورية في اليونان، لتنضم إلى دائرة لا تزال ضيقة لنساء يتولين أعلى المناصب في دول الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا

تتولى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منذ العام 2005 قيادة أكبر قوة اقتصادية أوروبية، وانتُخبت لولاية رابعة في آذار/مارس 2018، لكنها تراجعت بعد الانتخابات التشريعية حيث سجل تحالفها السياسي نتيجة متدنية تاريخيا، واستغرق الأمر خمسة أشهر لتشكيل حكومة ائتلافية.

وكانت أول إمرأة تتولى هذا المنصب في ألمانيا، واختارتها مجلة "فوربس" عدة مرات "أقوى إمرأة في العالم".

بلجيكا

عينت صوفي ويلمس الفرنكوفونية الليبرالية، البالغة من العمر 44 عاما، رئيسة للوزراء بالوكالة في تشرين الأول/أكتوبر من قبل الملك فيليب. وخلفت في هذا المنصب شارل ميشال لتصبح أول إمرأة تتولى هذا المنصب في بلجيكا.

ويقتصرعمل حكومتها على تصريف الأعمال لأنه ليس لبلجيكا حكومة تتولى مهامها بشكل كامل منذ كانون الأول/ديسمبر 2018. وتتعثر المفاوضات لتشكيل ائتلاف جديد منذ الانتخابات التشريعية في أيار/مايو الماضي التي أفرزت مزيدا من التشرذم في الخارطة السياسية للبلاد.

كرواتيا

تتولى المحافظة كوليندا غرابار-كيتاروفيتش ذات 51 عاما، رئاسة كرواتيا منذ العام 2015 وهو منصب فخري إلى حد كبير. وستسلّم غرابار-كيتاروفيتش، وهي أول رئيسة لكرواتيا، السلطة في 18 شباط/فبراير إلى الاجتماعي-الديموقراطي زوران ميلانوفيتش الذي هزمها في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 كانون الثاني/يناير.

الدنمارك

وشكلت زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين ميتي فريدريكسن حكومتها في حزيران/يونيو، بعد أن فازت في الانتخابات التشريعية، لتصبح في سن 41 عاما، أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

استونيا

أصبحت كيرستي كاليولايد، العضو السابق في ديوان مراجعي الحسابات في الاتحاد الأوروبي، في تشرين الأول/اكتوبر 2016 أول رئيسة لإستونيا، وتتولى هذا المنصب الفخري بعدما انتخبها البرلمان.

فنلندا

أصبحت الاشتراكية-الديموقراطية سانا ماران، ذات 34 عاما، رئيسة الحكومة الأصغر سنا في العالم، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019، لكن في كانون الثاني/يناير أصبح سيباستيان كورتز أصغر رئيس حكومة في العالم مع بدء ولايته الثانية وهو في سن 33 عاما.

سلوفاكيا

كما أصبحت المحامية الليبرالية والناشطة في مجال مكافحة الفساد، زوزانا كابوتوفا التي نصبت في مهامها في 15 حزيران/يونيو، أول إمرأة تصل إلى الرئاسة السلوفاكية، ورغم أنها مبتدئة في السياسة، فقد هزمت بفارق كبير مرشح الحزب الحاكم في آذار/مارس.

دول أخرى في أوروبا

خارج الإتحاد الأوروبي، هناك عدة نساء يتولين مناصب رفيعة المستوى. في النرويج تشغل أرنا سولبرغ، منصب رئيسة الوزراء، وفي ايسلندا تتولى كاترين جاكوبسدوتير رئاسة الوزراء أيضا، وفي جورجيا تتولى سالومي زورابيشفيلي الرئاسة وفي صربيا تشغل آنا برنابيتش منصب رئيسة الحكومة.