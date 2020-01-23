فرنسا وهولندا تلقيان القبض على شبكة لتهريب مهاجرين إلى المملكة المتحدة

ألقت الشرطة الفرنسية والهولندية القبض على 23 شخصًا يشتبه في قيامهم بتهريب الآلاف من المهاجرين الأكراد إلى المملكة المتحدة، وفق ما أعلنته وكالة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء.

وقالت وكالة التعاون، في بيان لها، إن تسعة عشر شخصا اعتقلوا في فرنسا، وتم اعتقال خمسة آخرين بالقرب من لاهاي في هولندا.

ويشتبه في أن المعتقلين الـ 23، قاموا بعمليات "تسهيل نقل حوالي 10 آلاف مهاجر كردي، بطريقة غير شرعية، إلى المملكة المتحدة، في شاحنات مبردة وقوارب مطاطية صغيرة".

ويُقدر إجمالي أرباح شبكة التهريب بـ 70 مليون يورو، خصوصا مع ارتفاع أجرة الرحلة الواحدة، التي تصل إلى 7000 يورو للشخص الواحد.

يشار إلى أن التحقيق في شبكة التهريب، قد بدأ منذ أغسطس عام 2018 في فرنسا، حيث قام المشتبه فيهم بنقل المهاجرين من مناطق بين لومان وبواتييه. ونظرًا لأن السيارات التي يستخدمونها بانتظام تحمل تصاريح تراخيص هولندية، فسيتم نقل التحقيق، قريبًا، إلى هولندا أيضا.

وقد تم العثور في هولندا، على رابط لنظام مصرفي لدفع حوالة غير قانونية، تم من خلالها دفع رسوم التهريب.

ووفقًا لأرقام السلطات البحرية الفرنسية، فإن حوالي 2.758 مهاجر، حاولوا عبور القنال الإنكليزية بالقوارب في سنة 2019. وقد ارتفع هذا العدد بخمسة أضعاف، مقارنة مع العام السابق عندما حاول 568 مهاجرا العبور، إلى المملكة المتحدة، بطريقة غير شرعية.

يذكر أن ارتفاع الهجرة السرية رافقها ارتفاع حاد في نسبة الوفيات في صفوف المهاجرين، حيث تسببت في مقتل أربعة مهاجرين على الأقل في القنال العام الماضي، لكن الوصول إلى المملكة المتحدة على متن الشاحنات، قد يكون قاتل.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على تسعة وثلاثين مواطنًا فيتناميًا في أكتوبر 2019، في شاحنة مبردة بالمملكة المتحدة.