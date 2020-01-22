اليونان تنتخب القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو أول إمرأة رئيسة للبلاد

انتخبت اليونان الأربعاء القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للجمهورية بغالبية كبرى لتصبح أول امرأة في تاريخ اليونان تصل الى هذا المنصب الذي يعتبر فخريا بشكل عام.

وصوتت غالبية 261 نائبا في البرلمان من أصل 300 لصالح انتخاب ساكيلاروبولو التي كانت تشغل منصب رئيسة مجلس الدولة والمدافعة بشدة عن قضايا البيئة بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس في ختام التصويت في البرلمان إن "إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للجمهورية".

وستؤدي هذه القاضية اليمين في 13 آذار/مارس في نفس يوم انتهاء ولاية سلفها المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس.

وكان رئيس الحكومة المحافظ قدم إيكاتيريني ساكيلاروبولو (63 عاما) على أنها مرشحة "الوحدة" و"التقدم" وقد اختارها لهذا المنصب لانها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.

وفور تسميتها في 15 كانون الثاني/يناير في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة باجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا الى حد كبير ولا يصل الى مستوى الدول الأوروبية الاخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

وقال رئيس الوزراء "لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل". وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته.

وأضاف "نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء" لكن "هذا الأمر يتغير من الان وصاعدا، بدءا بقمة هرم" السلطة.

وفيما هناك امرأة من كل خمس نساء في اليونان عاطلة عن العمل، حققت ساكيلاروبولو اختراقا حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في تشرين الأول/اكتوبر 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق الكسيس تسيبراس.

ولا تنتمي ساكيلاروبولو الى أي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، مطلقة ولديها ولد.

قيم تقدمية

ورحب زعيم المعارضة اليسارية بالقول "لقد خدمت على الدوام العدالة وحماية الحقوق الفردية والحيادية الدينية للدولة. ان انتخابها يكافئ القيم التقدمية التي دافعت عنها بصفتها قاضية".

وساكيلاروبولو حائزة إجازة في القانون الدستوري وقانون البيئة من جامعتي اثينا وباريس-السوربون وهي ابنة قاض في المحكمة العليا دافع عن حقوق اللاجئين والأقليات والحريات المدنية.

لكنها تميزت بشكل خاص في ملفات حماية البيئة مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستثمار في البلاد التي شهدت أزمة مالية استغرقت عقدا من الزمن. وواجهت في هذا الإطار انتقادات لانها دافعت عن مشروع استثمار مثير للجدل لشركة مناجم كندية في شمال البلاد.

ووصولها الى رأس السلطة في اليونان لولاية من خمس سنوات سيكون ورقة رابحة في يد الحكومة المحافظة التي تراهن على الطاقة المراعية للبيئة من أجل انهاض البلاد.

وكتب الياس ماغلينيس في افتتاحية صحيفة "كاثيميريني" المحافظة ان وصول ساكيلاروبولو الى الرئاسة "يشكل نجاحا كبيرا واستراتيجيا سيفتح آفاقا جديدة للمستقبل".

وأضاف "انها تحمل ذهنية توافق في هذه الأوقات الصعبة للسياسة الخارجية" في اشارة الى التوتر الحالي مع تركيا المجاورة حول مسائل التنقيب عن النفط والحدود البحرية وتدفق المهاجرين.

من هي إيكاتيريني ساكيلاروبولو

نشأت إيكاتيريني في سالونيك عام 1956، وبذلك تبلغ من العمر 63 عامًا، وتشغل منصباً رفيعاً في السلك القضائي، أتمت دراستها في كلية الحقوق بجامعة أثينا عام 1978، وأكملت تدريبها القانوني خلال إجازة غياب عن مهام مجلس الدولة (المحكمة العليا في اليونان) في جامعة السوربون بجامعة باريس الثانية بين عامي 1989 و1990.

وقد ألفت ساكيلاروبولو العديد من الكتل، وتتحدث باللغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وتمت ترقيتها إلى رئيس مجلس الدولة في أكتوبر من عام 2018، الذي اقترحته إدارة حزب سيريزا اليساري الحاكم في ذلك الوقت.

لدى المرأة خبرة واسعة في التدريس، وكذلك مستشار في وزارة الخارجية والتعليم، وضابط في نقابة القضاة، وشغلت منذ فترة طويلة منصب رئيس الجمعية اليونانية للقانون البيئي منذ عام 2015.

عملت بنشاط في القضايا الكبيرة التي تنطوي على البيئة، بما في ذلك تحويل نهر أكيلس في ثيساليا والحفاظ على مباني اللاجئين التاريخية في أثينا.

وفيما يتعلق بحياتها الشخصية، فإن ساكيلاروبولو مطلقة وأم لطفل، وهي تعيش في وسط أثينا.