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استضاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة في داونينغ ستريت تنينين صينيين في إطار الإحتفال بحلول رأس السنة القمرية الجديدة. ووقف جونسون لبضع الوقت يشاهد العروض الخاصة أمام بعض أفراد الجالية الصينية المقيمة في لندن قبل أن يدخل إلى مكتبه في 10 داونينغ ستريت برفقة التَنينين.

وتقام الإحتفالات بالسنة الصينية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ويقام موكب خاص بين منطقة تشارينغ كروس والحي الصيني في لندن يوم الأحد.

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