ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 56 شخصا في الصين وتسجيل أول حالة وفاة في شنغهاي

سُجّلت حالة الوفاة الأولى في مدينة شنغهاي الصينيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلنت الحكومة المحلّية.

وذكر بيان صادر عن حكومة شنغهاي أنّ الضحيّة رجل يبلغ من العمر 88 عامًا وكان يعاني أصلاً مشكلات صحية. وأضاف البيان أنّه تمّ حتّى الآن تأكيد 40 حالة إصابة في المدينة.

وارتفع عدد الوفيّات جرّاء الفيروس في الصين إلى 56 بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة.

ومع هذه الأرقام الجديدة الواردة من هوباي، بؤرة الوباء، يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد والعالم إلى 2000 .

كما سُجّلت حالة الوفاة الأولى في مدينة شنغهاي الصينيّة جرّاء كورونا. وذكر بيان لحكومة شنغهاي أنّ الضحيّة رجل يبلغ من العمر 88 عامًا وكان يعاني أصلاً مشكلات صحية. وأضاف البيان أنّه تمّ حتّى الآن تأكيد 40 حالة إصابة في المدينة.

وبدءاً من الإثنين، لن تتمكّن وكالات السفر الصينيّة من بيع حجوزات فنادق أو تنظيم رحلات جماعيّة، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني.

وأعلنت السلطات أن مدينة كبيرة ثالثة في البلاد ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أودى بحياة 56 شخصاً.

وكتب مسؤول محلي على منصة "ويبو" للرسائل القصيرة أن تشيان التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات اعتباراً من الساعة 18,00 (10,00 ت غ) الأحد، وكذلك دخول حافلات السياح إلى المدينة.

وكانت مدينتا تيانجين وبكين اتخذتا إجراءات مماثلة، بينما ارتفع عدد الوفيّات بالفيروس في الصين إلى 54 شخصاً.

تزامناً، أرسل الجيش الصيني إلى ووهان أطباء عسكريين وعاملين آخرين في المجال الطبي، إضافة إلى أنه سيبدأ ببناء مستشفى ثان.

وكثّفت الصين مبادراتها عبر منع حركة السير في مركز الوباء وإعلان حالة إنذار قصوى في هونغ كونغ واتّخاذ اجراءات منهجيّة في وسائل النقل في شمال البلاد وجنوبها، في محاولة لمنع تفشي الفيروس الذي وصل حالياً إلى أربع قارات.

وأكد الرئيس الصيني شي جيبينغ خلال اجتماع للّجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي (تضم سبعة أعضاء وتدير البلاد) أنّ الصين يمكنها "الانتصار في المعركة" ضد الفيروس، حسبما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

اشتباه في كندا

تزامنًا، أعلنت سلطات أونتاريو الكنديّة السبت اكتشاف حالة يُشتبه بأنّها إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، لدى رجلٍ في تورونتو عائد من الصين.

وقالت إيلين دي فيلا، المسؤولة في القطاع الصحّي في مدينة أونتاريو، خلال مؤتمر صحفي "لدينا أوّل حالة يُشتَبه بأنّها (إصابة) بفيروس كورونا المستجدّ هنا" في تورنتو. والمريض رجل خمسينيّ كان موجودًا في مدينة ووهان الصينيّة وأدخِل مستشفى سانيبروك في تورنتو لدى عودته وتمّ حاليًا عزله. وقالت السلطات إنه تمّ إرسال عيّنات إلى المختبر قبل تأكيد إصابة الرجل بالفيروس.

من جهتها، أعلنت فرنسا مساء الجمعة عن ثلاث إصابات مؤكّدة لديها، قُدّمت على أنّها الأولى من نوعها في أوروبا.

كما أعلنت السلطات الفرنسيّة عن إرسالها اعتبارًا من الأحد "فريق استقبال طبّي" إلى مطار رواسي، للاعتناء بأيّ شخص يُظهر أعراض الإصابة.

بدورها، أعلنت مجموعة السيّارات الفرنسيّة "بي إس إيه" أنّها ستنظّم عمليّة إعادة موظّفيها المحاصرين في ووهان.

من جهتها، أبلغت أستراليا السبت عن أربع إصابات على أراضيها، لدى أشخاص عادوا مؤخّراً من الصين.

وسُجّلت إصابات في ستّ دول آسيويّة وتمّ تأكيد وجود إصابة ثانية في الولايات المتحدة.

أ ب Kin Cheung

غير أنّ فحص الحالات الأولى يُشير إلى أنّ نسبة الوفيّات بهذا الفيروس الذي أُطلِق عليه اسم "2019-إن كو في"، مِن فصيلة كورونا، هي نسبة ضعيفة.

وقال الخبير لدى منظّمة الصحّة العالميّة الفرنسي يزدين يندانباناه وهو مَن تَكفّل بالحالات المسجّلة في فرنسا، إنّ نسبة الوفيّات "هي حتّى الآن دون 5 بالمئة".

وأضاف "بشكل عامّ، المرضى (المصابون بهذا الفيروس) هم بوَضع أقلّ خطورة من مصابي سارس" الذي كان خلّف 774 وفاة في العالم في 2002-2003 مع نسبة وفيّات بلغت 9,5 بالمئة.

دخلت الصين في السنة القمريّة الجديدة، وهو عام الجرذ، في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي بدأ في كانون الأول/ديسمبر من مدينة ووهان التي وُضعت تحت حجر صحّي.

ومع اكتظاظ المستشفيات، بوشر في ووهان بناء مستشفى ثان يُتوقع أن تنتهي أعمال بنائه في غضون 15 يوماً، وفق وسائل إعلام رسمية.

وأعلنت السلطات فرض إجراءات لكشف الإصابات في جميع أنحاء البلاد.

وأُغلق عدد كبير من المواقع السياحية التي تلقى إقبالاً على غرار المدينة المحرّمة وهي القصر الإمبراطوري القديم، وأقسام من سور الصين العظيم، بغية تقليص مخاطر العدوى.

ولدى انتشار وباء سارس في مطلع الألفية الثالثة، اتُهمت الصين خصوصاً من جانب منظمة الصحة العالمية، بأنها لم تبلغ عن أولى حالات إصابة، الأمر الذي فاقم الأزمة.

هذه المرة، امتنعت المنظمة الأممية حتى الساعة عن إعلان "حال الطوارئ الصحية الدولية".