لأول مرة وفي خطوة أحادية.. إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية مباشرة

صدّق وزير الداخلية الإسرائيلي اليوم الأحد على قرار غير مسبوق يسمح للمواطنين الإسرائيليين بزيارة المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم التوصل إلى القرار بعد التنسيق مع المؤسسة الأمنية والدبلوماسية الإسرائيلية وسوف يسمح لحاملي جواز السفر الإسرائيلي بزيارة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة بالإضافة إلى أغراض العمل والتجارة، وهذه المرة الأولى التي يسافر فيها الإسرائيلي من تل أبيب إلى السعودية مباشرة دون المرور بالأردن.

لأول مرة: وزير الداخلية الاسرائيلي يصادق على منح اسرائيليين تصاريح زيارة للسعودية



وقع الوزير على مرسوم يسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجهات معنية أخرى.

ستسمح الخطوة للإسرائيليين بزيارة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة ولحضور اجتماعات مع رجال أعمال pic.twitter.com/hodPeIuHPJ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 26, 2020

وستكون رحلات الإسرائيليين إلى السعودية محدودة بمدة أقصاها 90 يوماً كما يشترط على المسافر الحصول على خطاب دعوة رسمي من السعودية وألا يوجد عائق قانوني آخر يمنعه من دخول المملكة.

وعكف أصحاب جوازات السفر الإسرائيلية من العرب دخول السعودية بتصاريح رسمية خاصة أصدرتها وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة هآرتس إن القرار تم توقيعه بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي بعد أسابيع من التحضيرات والمشاورات.

ولم تصدر أي مؤشرات على حدوث تغيير موازٍ في هذا الشأن من الجانب السعودي. لكن شهدت الاشهر الأخيرة مجموعة من الإشارات التي دلت على تحسن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج.

وفي وقت سابق الأحد، أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى احتفالات إحياء الذكرى الـ75 لتحرير معسكر الموت النازي "أوشفيتز" في بولندا الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو للصحافيين قبيل بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة "هذه علامة أخرى على التغير في موقف الهيئات الإسلامية وبالطبع الدول العربية تجاه المحرقة والشعب اليهودي".

ووقعت إسرائيل اتفاقيتي سلام مع الأردن ومصر، لكن احتلالها للأراضي الفلسطينية منعها من إبرام مزيد من الاتفاقيات المماثلة مع باقي الدول العربية.

ولعل المخاوف المشتركة حيال إيران عززت العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية في الخليج.

ويذكر أن شركة الخطوط الجوية الهندية أطلقت في 2018 اولى رحلاتها المباشرة الى اسرائيل مرورا بالاجواء السعودية، في خطوة كانت غير مسبوقة