الفلسطينيون يهددون بالانسحاب من اتفاقية أوسلو في حال الإعلان عن صفقة القرن

هدد الفلسطينيون الأحد بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إذا ما أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما قال مسؤولون فلسطينيون لوكالة فرانس برس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية" مضيفاً أن إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا و"يحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم".

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية لإذاعة صوت فلسطين إن القيادة الفلسطينية ستتكاتف مع الشعب الفلسطيني لإفشال تنفيذ صفقة القرن.

وأضاف نبيل أبو ردينة بأن إعلان ترامب عن تطبيق الصفقة يأتي في إطار محاولات الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخروج من أزماتهم السياسية الداخلية في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وطالب أبو ردينة العالم العربي بالوقوف مع السلطة في رفضها للخطة مؤكداً أنه لا سلام ولا تفاوض دون القدس ومحذراً من مخاطر إقليمية كبيرة في حال تنفيذها.